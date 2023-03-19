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Долгожители раскрыли секреты пищевых привычек: каждый третий отпраздновал 90-летний юбилей

Долгожители поделились своими пищевыми привычками (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Продолжительность нашей жизни напрямую зависит от повседневных привычек. Прежде всего - от пищевых. Здоровая и богатая витаминами пища способна подарить нам дополнительно с десяток лет.

Люди, прожившие до 90 лет и больше, поделились советами, что и как есть, чтобы стать долгожителем.

О пищевых привычках долгожителей рассказали на странице Fruitkaravan в Instagram.

Пищевые привычки долгожителей

Американский учёный Дэн Бюттнер посетил "5 голубых регионов", где живут долгожители и описал их привычки питания.

К этим регионам относятся: остров Икария, остров Сардиния, Окинавские острова, полуостров Никоя, город Ломано-Линда.

На Сардинии есть деревни, где каждые 20 человек из 1000 уже отметили столетний юбилей. А на греческом острове Икария каждый третий житель достиг 90-летия. Это обусловлено тем, что основа их рациона - растительная пища.

Рассказываем о 3 пищевых привычках долгожителей из "голубых" регионов.

Есть овощи и фрукты каждый день

Долгожители из "голубых" зон редко едят красное мясо, зато употребляют много овощей и фруктов, бобовых и орехов.

Небольшая часть насыщенных жиров и большая часть Омега-3 в питании оздоравливают сердечно-сосудистую систему.

Выбирать полезные пряности

В блюдах долгожителей много куркумы и имбиря. Куркума обладает мощным антикосидантным действием, а имбирь уменьшает вероятность возрастных неврологических расстройств.

Применять достаточно полиаминов

Стивен Р. Гандры, автор книги "Парадокс долголетия", связывает старение с воспалениями в организме. Дисбаланс бактерий в кишечнике ухудшает иммунитет и постепенно разрушает стенки кишечника.

Укрепить его помогут полиамины. Их много в ферментированных продуктах.

Маринованные овощи, кефир и йогурт, квас и комбуча, а также уксус как заправка в салат - все это поможет обогатить рацион и укрепить здоровье.

Раньше мы рассказывали о том, какие продукты едят в странах с самой длительной продолжительностью жизни.

Читайте также о том, какие 5 полезных продуктов на самом деле "сажают" сердце. .

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