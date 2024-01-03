"Помилятися не соромно": Юрій Великий вибачився за номер "Квартала 95" про Скадовськ

Як зауважив комік, назву міста обрали тільки через його співзвучність у жарті, і на місті Скадовська могло бути будь-яке інше місто України.

"Багато хто зараз пише в соцмережах про Новорічний Квартал, а саме про номер в якому я зіграв закарпатця, що допомагав дівчині зі Скадовська (українського міста на півдні України) спілкуватися українською мовою. Прокоментую цю ситуацію особисто від себе. Багатьох обурив написаний авторами каламбур, який виникає при вимові фрази "Я зі Скадовська". Якби смішний каламбур вийшов із назви будь-якого іншого українського міста, у якому люди більше розмовляли російською, була б назва цього міста. Можливо, дійсно, в цій ситуації, недоречно було для жартів обирати саме Скадовськ, який сьогодні знаходиться під ворожою окупацією. Але, цей номер не про "сіські" і не про Скадовськ", - пояснює Юрій.

Він додав, що це номер про людей, які в повсякденному спілкуванні не наважуються розмовляти українською, побоюючись того, що розмовляючи з помилками, вони якось не так будуть виглядати в очах інших людей.

"Тому головний меседж цього номеру в тому, що помилятись не соромно. Соромно у своїй країні не розмовляти рідною мовою. Кожна людина сприймає та тлумачить гумор індивідуально. Тому, якщо хтось шукає негативний підтекст - він його знаходить. Але, я та мої колеги вклали у цей номер виключно позитивний меседж, з метою замотивувати російськомовних людей переходити на українську", - розповів комік.

Він пояснив, що команда не ставила за мету образити будь-кого з українців, особливо тих, які зараз знаходяться під окупацією. Також Юрій вибачився за образи.

"І якщо цей номер зачепив чиїсь почуття, ми приносимо свої вибачення. Але нас точно не можна звинувачувати в нерозумінні болю наших співгромадян з тимчасово окупованих територій, тим більше, що дехто з наших акторів та авторів народилися саме в цих містах. І ми робимо свою справу для того, щоб покращувати настрій і підіймати бойовий дух наших громадян та захисників. І будемо продовжувати це робити. Скадовськ - це Україна. Скадовськ говорить українською. Слава Україні!" - написав він.

Через що виник скандал

У новорічному випуску гумористичного шоу "Вечірній квартал" актори образливо пожартували про мешканців окупованого міста Скадовськ та східних регіонів України. Вони показали пародію на російськомовну дівчину зі Скадовська, яка вимушено опинилася на Закарпатті. Там вона спілкується з місцевими жителями та говорить українською з помилками. Однак вона робить багато помилок, перекручуючи зміст слів і деякі жарти звучать дуже недоречно.

Наприклад, коли дівчина повідомляє, що вона зі Скадовська, це звучить як "сіськадовська".

На виступ відреагував мер Скадовська - він записав відео, у якому дорікнув режисерам та висловив надію, що вони зможуть вбачитися.

Головна редакторка онлайн-видання Кавун.City та координаторка херсонської мережі Район.in.ua Євгенія Вірлич подала скаргу на телеканал "1+1" до Комісії з журналістської етики через випуск про Скадовськ.

А по соцмережах прокотилася хвиля гніву та флешмобів - на захист Скадовська та його україномовних жителів. Деякі з них загинули від рук окупантів за свою проукраїнську позицію.