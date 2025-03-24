Кожен повинен це знати. Кардіолог назвав одну річ, яка допоможе жити довше

Регулярне вимірювання пульсу допомагає контролювати здоров’я серця та вчасно виявляти проблеми. Кардіолог назвав показники, яких варто дотримуватись для довгого та здорового життя.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Кардіолог Рохін Френсіс розповів, що кожна доросла людина повинна знати свій артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень у стані спокою.
Нижча частота серцевих скорочень означає більш здорове серце та менше навантаження на серцево-судинну систему. Це також може знизити швидкість метаболізму, уповільнюючи процес старіння організму.
Частота серцевих скорочень у стані спокою повинна становити від 60 до 100 ударів на хвилину. Однак цей "нормальний" діапазон може змінюватися залежно від таких факторів, як вік, спосіб життя та загальний стан здоров’я.
Може знадобитися медична допомога, якщо частота серцевих скорочень падає нижче 60 ударів на хвилину, тоді виникає стан брадикардія. Тим не менш, це також може бути нормальним діапазоном для спортсменів.
І навпаки, тахікардія - це коли частота серцевих скорочень у стані спокою перевищує 100 ударів на хвилину, що може бути викликано певними захворюваннями. Щоб визначити частоту серцевих скорочень, ви можете придбати монітор або просто перевірити пульс і підрахувати, кількість разів серцебиття за хвилину.
"Посидьте нерухомо протягом 5-10 хвилин перед підрахунком, щоб переконатися, що ваше серце знаходиться в стані спокою", - зазначив медик.
Найзручніше вимірювати пульс на:
Щоб рахувати удари:
Найкраще вимірювати пульс:
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