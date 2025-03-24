Каждый должен это знать. Кардиолог назвал одну вещь, которая поможет жить дольше

Почему важно измерять пульс

Кардиолог Рохин Фрэнсис рассказал, что каждый взрослый человек должен знать свое артериальное давление и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя.

Более низкая частота сердечных сокращений означает более здоровое сердце и меньшую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это также может снизить скорость метаболизма, замедляя процесс старения организма.

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя должна составлять от 60 до 100 ударов в минуту. Однако этот "нормальный" диапазон может меняться в зависимости от таких факторов, как возраст, образ жизни и общее состояние здоровья.

Может потребоваться медицинская помощь, если частота сердечных сокращений падает ниже 60 ударов в минуту, тогда возникает состояние брадикардии. Тем не менее, это также может быть нормальным диапазоном для спортсменов.

И наоборот, тахикардия - это когда частота сердечных сокращений в состоянии покоя превышает 100 ударов в минуту, что может быть вызвано определенными заболеваниями. Чтобы определить частоту сердечных сокращений, вы можете приобрести монитор или просто проверить пульс и подсчитать, количество раз сердцебиение в минуту.

"Посидите неподвижно в течение 5-10 минут перед подсчетом, чтобы убедиться, что ваше сердце находится в состоянии покоя", - отметил медик.

Как правильно измерить пульс

Удобнее всего измерять пульс на:

запястье (лучевая артерия) - положите два пальца (указательный и средний) на внутреннюю сторону запястья, чуть ниже основания большого пальца

шеи (сонная артерия) - приложите пальцы к боковой части шеи, рядом с гортанью

виска или локтевой сгиб - подходят для измерения у детей или в особых случаях

Чтобы считать удары:

нажмите легко, чтобы почувствовать пульсацию

подсчитайте удары за 60 секунд или за 30 секунд и умножьте на 2

для более точного результата проводите измерения в состоянии покоя, в одно и то же время суток

Лучше всего измерять пульс:

утром после пробуждения

перед и после физических нагрузок

при ощущении головокружения или слабости

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