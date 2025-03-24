Каждый должен это знать. Кардиолог назвал одну вещь, которая поможет жить дольше
Регулярное измерение пульса помогает контролировать здоровье сердца и вовремя выявлять проблемы. Кардиолог назвал показатели, которых следует придерживаться для долгой и здоровой жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Почему важно измерять пульс
Кардиолог Рохин Фрэнсис рассказал, что каждый взрослый человек должен знать свое артериальное давление и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя.
Более низкая частота сердечных сокращений означает более здоровое сердце и меньшую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это также может снизить скорость метаболизма, замедляя процесс старения организма.
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя должна составлять от 60 до 100 ударов в минуту. Однако этот "нормальный" диапазон может меняться в зависимости от таких факторов, как возраст, образ жизни и общее состояние здоровья.
Может потребоваться медицинская помощь, если частота сердечных сокращений падает ниже 60 ударов в минуту, тогда возникает состояние брадикардии. Тем не менее, это также может быть нормальным диапазоном для спортсменов.
И наоборот, тахикардия - это когда частота сердечных сокращений в состоянии покоя превышает 100 ударов в минуту, что может быть вызвано определенными заболеваниями. Чтобы определить частоту сердечных сокращений, вы можете приобрести монитор или просто проверить пульс и подсчитать, количество раз сердцебиение в минуту.
"Посидите неподвижно в течение 5-10 минут перед подсчетом, чтобы убедиться, что ваше сердце находится в состоянии покоя", - отметил медик.
Как правильно измерить пульс
Удобнее всего измерять пульс на:
- запястье (лучевая артерия) - положите два пальца (указательный и средний) на внутреннюю сторону запястья, чуть ниже основания большого пальца
- шеи (сонная артерия) - приложите пальцы к боковой части шеи, рядом с гортанью
- виска или локтевой сгиб - подходят для измерения у детей или в особых случаях
Чтобы считать удары:
- нажмите легко, чтобы почувствовать пульсацию
- подсчитайте удары за 60 секунд или за 30 секунд и умножьте на 2
- для более точного результата проводите измерения в состоянии покоя, в одно и то же время суток
Лучше всего измерять пульс:
- утром после пробуждения
- перед и после физических нагрузок
- при ощущении головокружения или слабости
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