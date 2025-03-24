ua en ru
Пн, 24 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Каждый должен это знать. Кардиолог назвал одну вещь, которая поможет жить дольше

Понедельник 24 марта 2025 11:40
UA EN RU
Каждый должен это знать. Кардиолог назвал одну вещь, которая поможет жить дольше Почему важно постоянно измерять пульс (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Регулярное измерение пульса помогает контролировать здоровье сердца и вовремя выявлять проблемы. Кардиолог назвал показатели, которых следует придерживаться для долгой и здоровой жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Почему важно измерять пульс

Кардиолог Рохин Фрэнсис рассказал, что каждый взрослый человек должен знать свое артериальное давление и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя.

Более низкая частота сердечных сокращений означает более здоровое сердце и меньшую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это также может снизить скорость метаболизма, замедляя процесс старения организма.

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя должна составлять от 60 до 100 ударов в минуту. Однако этот "нормальный" диапазон может меняться в зависимости от таких факторов, как возраст, образ жизни и общее состояние здоровья.

Может потребоваться медицинская помощь, если частота сердечных сокращений падает ниже 60 ударов в минуту, тогда возникает состояние брадикардии. Тем не менее, это также может быть нормальным диапазоном для спортсменов.

И наоборот, тахикардия - это когда частота сердечных сокращений в состоянии покоя превышает 100 ударов в минуту, что может быть вызвано определенными заболеваниями. Чтобы определить частоту сердечных сокращений, вы можете приобрести монитор или просто проверить пульс и подсчитать, количество раз сердцебиение в минуту.

"Посидите неподвижно в течение 5-10 минут перед подсчетом, чтобы убедиться, что ваше сердце находится в состоянии покоя", - отметил медик.

Как правильно измерить пульс

Удобнее всего измерять пульс на:

  • запястье (лучевая артерия) - положите два пальца (указательный и средний) на внутреннюю сторону запястья, чуть ниже основания большого пальца
  • шеи (сонная артерия) - приложите пальцы к боковой части шеи, рядом с гортанью
  • виска или локтевой сгиб - подходят для измерения у детей или в особых случаях

Чтобы считать удары:

  • нажмите легко, чтобы почувствовать пульсацию
  • подсчитайте удары за 60 секунд или за 30 секунд и умножьте на 2
  • для более точного результата проводите измерения в состоянии покоя, в одно и то же время суток

Лучше всего измерять пульс:

  • утром после пробуждения
  • перед и после физических нагрузок
  • при ощущении головокружения или слабости

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
пульс Сердце Здоровье Кардиолог
NEWS
США и РФ начали новую встречу в Саудовской Аравии: что известно
США и РФ начали новую встречу в Саудовской Аравии: что известно