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Козак Гаврилюк рассказал о "подработке" таксистом

STYLERЖизнь    27.02.2020 - 17:36
Козак Гаврилюк рассказал о "подработке" таксистом
Козак Гаврилюк рассказа о работе таксистом (фото: РБК-Украина)

Бывший депутат Рады Гаврилюк рассказал о своей работе

Михаил Гаврилюк прокомментировал информацию о своей работе таксистом. Напомним, что в последние дни украинцы терялись в догадках, действительно ли бывший нардеп вернулся к обычной жизни и работает водителем. Как рассказала киевлянка Анна Желизняк, она вызвала такси Bolt и на заказ приехал автомобиль с козаком Гаврилюком за рулем.

Женщина до конца сомневалась, и не была уверена на 100%, что водитель такси - это Михаил. Оказалось, что бывший нардеп, прославившийся на Майдане, действительно работает в такси и ничего зазорного в этом не видит.

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому", - рассказал Михаил "КП в Украине".

Козак Гаврилюк рассказал о &quot;подработке&quot; таксистомВ Киеве Гаврилюк работает в такси (скрин: facebook.com/allazhel)

Отметим, что Гаврилюк не спешил ранее заканчивать политическую карьеру. На выборах в парламент 2019 года он попытался пройти на второй депутатский срок, баллотируясь по одному из мажоритарных округов в Киевской области. Но выборы он проиграл с результатом 0,56% - за него отдали голоса всего 512 человек.

Как мы ранее писали, Гаврилюк попал в скандал. В СМИ его уличили в том, что он строит шикарный особняк в Карпатах, на что экс-нардеп ответил, что это всего лишь скромный домик без излишеств.

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