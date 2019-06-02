На Kozak Fest из-за урагана обрушилась крыша сцены: могут быть пострадавшие

Во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Об этом написал украинский музыкант Дмитрий Шуров, лидер проекта "Pianoбой".

"К сожалению, из-за страшного урагана на фестивале обрушилась крыша сцены. Могут быть пострадавшие. Больше информации на данный момент не имею, кроме того, что тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя и творится хаос, падают деревья", - написал музыкант.

В YouTube также опубликовано видео, на котором видно, как ветер поднимает крышу сцены.

Видео: (YouTube/Den4ik Mtb)

Отметим, что фестиваль украинских исполнителей проходит с 31 мая по 2 июня в урочище Княжеские Байраки в Днепропетровской области.

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