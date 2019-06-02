На Kozak Fest через ураган обвалився дах сцени: можуть бути постраждалі

Під час фестивалю Kozak Fest у Дніпропетровській області через негоду обвалився дах сцени. Про це написав український музикант Дмитро Шуров, лідер проекту "Ріапобой".

"На жаль, через страшний ураган на фестивалі обвалився дах сцени. Можуть бути постраждалі. Більше інформації на даний момент не маю, крім того, що тисячі людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу і твориться хаос, падають дерева", - написав музикант.

У YouTube також опубліковано відео, на якому видно, як вітер піднімає дах сцени.

Відео: (YouTube/Den4ik Mtb)

Зазначимо, що фестиваль українських виконавців проходить з 31 травня по 2 червня в урочищі Княжі Байраки в Дніпропетровській області.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у мережі показали відео підтоплених районів біля Мукачевого Закарпатської області, яке було знято з висоти пташиного польоту.

Також ми писали про те, що рівень води в закарпатських річках пробив історичний максимум 1998 року.