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Какой должна быть финансовая подушка на "черный день" и как отложить эти деньги: советы эксперта

Воскресенье 12 мая 2024 09:03
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Какой должна быть финансовая подушка на "черный день" и как отложить эти деньги: советы эксперта Как отложить деньги на "черный день" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Наталья Рудевич

При такой нестабильной ситуации в стране украинцам нужно подумать над тем, чтобы иметь определенный денежный резерв, благодаря которому они смогут жить, когда потеряют работу или случатся другие непредсказуемые ситуации.

О том, как создать резервный фонд, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Наталии Рудевич в Instagram.

Какой должна быть финансовая подушка

"Если вы в постоянной тревоге из-за денег, то проверьте, достаточна ли у вас финансовая подушка безопасности. Это ваш тревожный чемоданчик для денег на то время, когда вы перестаете работать или сильно проседаете в доходах. Так у вас будут деньги для того, чтобы продержаться в сложной ситуации", - говорит эксперт.

Финансист отмечает, что оптимальным вариантом является откладывание денег, которых хватило бы на 6 месяцев.

Уменьшить резервный фонд можно, если:

  • у вас низкий риск потерять работу
  • есть собственное жилье
  • вы молодой и энергичный человек
  • нет ипотек, кредитов и детей
  • есть страхование
  • вы в целом рисковый человек

"В таком случае резервный фонд можно создавать в расчете на 3 месяца. Если же у вас высокий риск потери работы, есть кредиты или ипотека, резервный фонд нужно создать в расчете на 9 месяцев", - говорит Рудевич.

Как создать резервный фонд

"Резервный фонд - это не доллары или евро под подушкой, которые вы просто отложили и они лежат. На самом деле это не резервный фонд, потому что так их съедает инфляция со 100-процентной гарантией. Ваши деньги должны быть защищены", - объясняет финансист.

Рудевич отмечает, что при создании резервного фонда следует учесть два момента - в какой валюте откладывать, а также как и где хранить эти деньги.

"Выбирайте две-три валюты. Например, доллар, евро и гривна. И пропорцию делайте 60-80% - иностранная валюта и 20-40% - гривна", - говорит эксперт.

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