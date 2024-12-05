Якою інформацією не варто ділитися з ChatGPT: топ-5 небезпечних тем

Ризики конфіденційності чат-ботів на основі ШІ

Чат-боти, такі як ChatGPT і Google Gemini, стали популярні завдяки своїй здатності генерувати відповіді, що нагадують людські. Однак їхня робота на основі великих мовних моделей (LLM) пов'язана з ризиками для конфіденційності та безпеки. Ці вразливості наголошують на тому, що особиста інформація, передана під час взаємодій, може бути розкрита або використана неправомірно.

Збір даних

Чат-боти використовують великі тренувальні дані, які можуть містити взаємодії користувачів. Компанії, такі як OpenAI пропонують можливість відмовитися від збору даних, але забезпечити повну конфіденційність складно.

Вразливості серверів

Зберігання даних користувача робить їх мішенню для хакерів, що може призвести до крадіжки та зловживання інформацією.

Доступ третіх сторін

Дані взаємодії з чат-ботами можуть бути передані стороннім постачальникам послуг або доступні співробітникам компаній, що збільшує ризик витоків.

Генеративний ШІ

Критики побоюються, що зростання використання таких технологій може посилити ризики безпеки та конфіденційності.

Щоб захистити свої дані при використанні ChatGPT та інших чат-ботів, важливо розуміти ці ризики. Компанії, такі як OpenAI, надають деяку прозорість та контроль, але складність обміну даними та вразливості вимагають підвищеної пильності.

Щоб забезпечити вашу конфіденційність та безпеку, існує п'ять основних типів даних, якими ви ніколи не повинні ділитися з генеративним ШІ-чат-ботом.

Фінансова інформація

З масовим використанням чат-ботів на основі ШІ багато користувачів звернулися до них за фінансовими порадами та для управління особистим бюджетом. Хоча такі інструменти можуть підвищити фінансову грамотність, важливо усвідомлювати ризики, пов'язані з передачі таких даних чат-ботам.

Використовуючи чат-ботів як фінансових консультантів, ви наражаєтеся на ризик розкриття фінансової інформації. Хакери можуть використовувати її для доступу до ваших рахунків.

Незважаючи на заяви компаній про анонімність даних, вони все одно можуть бути доступні стороннім організаціям чи співробітникам. Наприклад, чат-бот може аналізувати ваші витрати для надання рекомендацій, але якщо ці дані потраплять до рук зловмисників, вас можуть атакувати фішинговими листами, що імітують повідомлення від банку.

Щоб захистити свою фінансову інформацію, обмежте взаємодію з ШІ-чатами спільними питаннями та відомостями.

Особисті та потаємні думки

Деякі користувачі використовують ШІ як віртуального терапевта, не усвідомлюючи можливих наслідків для свого психічного здоров'я.

Чат-боти не мають реальних знань і пропонують лише загальні відповіді на запити, пов'язані з психічним здоров'ям. Це може призвести до невідповідних рекомендацій щодо ліків або методів лікування, що може завдати шкоди.

Крім того, розкриття особистих думок має значні ризики для конфіденційності. Секрети та потаємні думки можуть бути опубліковані в інтернеті або використовуватися як дані для навчання ШІ. Зловмисники можуть скористатися цією інформацією для шантажу або продажу інформації в даркнеті.

Чат-боти на базі ШІ підходять для отримання загальної інформації та підтримки, але не можуть замінити професійну терапію. Якщо вам потрібна допомога в галузі психічного здоров'я, зверніться до кваліфікованого фахівця, який забезпечить персоналізовану допомогу з дотриманням конфіденційності.

Конфіденційна інформація про робоче місце

Однією з ключових помилок при використанні ШІ-чатів є передача їм конфіденційних даних, пов'язаних з роботою. Великі технологічні компанії, такі як Apple, Samsung та Google, обмежили використання таких інструментів своїм співробітникам на робочих місцях.

Наприклад, у звіті Bloomberg описано випадок, коли співробітники Samsung використовували ChatGPT для програмування, випадково завантаживши на платформу чутливий код. Це призвело до витоку інформації про компанію та подальшої заборони використання чат-ботів на базі ШІ.

Якщо ви використовуєте такі інструменти для вирішення проблем із кодом або з іншими робочими завданнями, важливо пам'ятати про ризик витоку даних.

Крім того, співробітники часто використовують чат-боти для автоматизації завдань або створення коротких звітів, що може призвести до випадкового розкриття даних. Щоб захистити конфіденційну інформацію, уникайте передачі нейромереж робочих даних. Це дозволить знизити ризик витоків та кібератак.

Паролі

Передача паролів через інтернет, особливо ШІ-чат-ботам, суворо заборонена. Такі платформи зберігають дані на серверах, що збільшує ризик компрометації конфіденційної інформації.

Великий інцидент із витоком даних ChatGPT стався у травні 2022 року, що викликало побоювання щодо безпеки платформ. Крім того, в Італії використання ChatGPT було тимчасово заборонено через невідповідність вимогам GDPR (Загального регламенту ЄС щодо захисту даних). Цей випадок наголосив на вразливості навіть просунутих ШІ-систем.

Щоб захистити свої облікові дані, ніколи не ділитесь паролями з чат-ботами, навіть якщо вони запитуються для усунення технічних проблем. Використовуйте спеціалізовані менеджери паролів або безпечні ІТ-протоколи вашої організації.

Особисті дані про місце проживання та інша персональна інформація

Так само, як на платформах соціальних мереж, при використанні ШІ-чат-ботів не слід ділитися інформацією, що персонально ідентифікується (PII). До таких даних належать адреса проживання, номер соціального страхування, дата народження та інформація про стан здоров'я - все, що може бути використане для вашої ідентифікації чи знаходження.

Наприклад, вказівка домашньої адреси при запиті найближчих сервісів у чат-бота може ненавмисно наразити вас на ризики. Якщо ці дані будуть перехоплені або станеться витік, їх можуть використовувати для крадіжки особи або для відстеження вас у реальному житті.

Крім того, надмірне розкриття інформації на інтегрованих з ШІ платформах, таких як Snapchat може випадково видати більше даних про вас, ніж ви мали намір.

Як захистити свою конфіденційність при використанні ШІ-чат-ботів:

Ознайомтеся з політиками конфіденційності чат-ботів, щоб зрозуміти можливі ризики

Не ставте запитання, які можуть випадково розкрити вашу особисту інформацію

Уникайте передачі медичних даних ШІ-ботам

Будьте уважні, використовуючи ШІ на соціальних платформах, таких як Snapchat

ШІ-чат-боти корисні у вирішенні безлічі завдань, але вони також становлять серйозні загрози для конфіденційності. Захист даних при взаємодії з такими ботами, як ChatGPT, Copilot або Claude, не вимагає складних дій.

Перед тим, як поділитися інформацією, подумайте, що може статися, якщо ці дані опиняться у відкритому доступі. Тоді ви можете легко визначити, про що можна говорити, а що краще залишити при собі.