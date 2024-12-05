Какой информацией не стоит делиться с ChatGPT: топ-5 опасных тем

Риски конфиденциальности чат-ботов на основе ИИ

Чат-боты, такие как ChatGPT и Google Gemini, стали популярны благодаря своей способности генерировать ответы, напоминающие человеческие. Однако их работа на основе больших языковых моделей (LLM) связана с рисками для конфиденциальности и безопасности. Эти уязвимости подчеркивают, что личная информация, переданная во время взаимодействий, может быть раскрыта или использована неправомерно.

Сбор данных

Чат-боты используют обширные тренировочные данные, которые могут включать взаимодействия пользователей. Компании, такие как OpenAI, предлагают возможность отказаться от сбора данных, но обеспечить полную конфиденциальность сложно.

Уязвимости серверов

Хранение пользовательских данных делает их мишенью для хакеров, что может привести к краже и злоупотреблению информацией.

Доступ третьих сторон

Данные из взаимодействий с чат-ботами могут быть переданы сторонним поставщикам услуг или доступны сотрудникам компаний, что увеличивает риск утечек.

Генеративный ИИ

Критики опасаются, что рост использования таких технологий может усилить риски безопасности и конфиденциальности.

Чтобы защитить свои данные при использовании ChatGPT и других чат-ботов, важно понимать эти риски. Компании, такие как OpenAI, предоставляют некоторую прозрачность и контроль, но сложность обмена данными и уязвимости требуют повышенной бдительности.

Чтобы обеспечить вашу конфиденциальность и безопасность, существует пять основных типов данных, которыми вы никогда не должны делиться с генеративным ИИ-чат-ботом.

Финансовая информация

С массовым использованием чат-ботов на основе ИИ многие пользователи обратились к ним за финансовыми советами и для управления личным бюджетом. Хотя такие инструменты могут повысить финансовую грамотность, важно осознавать риски, связанные с передачей таких данных чат-ботам.

Используя чат-ботов в качестве финансовых консультантов, вы подвергаетесь риску раскрытия финансовой информации. Хакеры могут использовать ее для доступа к вашим счетам.

Несмотря на заявления компаний об анонимности данных, они все равно могут быть доступны сторонним организациям или сотрудникам. Например, чат-бот может анализировать ваши траты для предоставления рекомендаций, но если эти данные попадут в руки злоумышленников, вас могут атаковать фишинговыми письмами, имитирующими сообщения от банка.

Чтобы защитить свою финансовую информацию, ограничьте взаимодействие с ИИ-чатами общими вопросами и сведениями. Никогда не делитесь деталями счетов, историей транзакций или паролями. Если вам требуется персонализированная помощь, лучше обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Личные и сокровенные мысли

Некоторые пользователи используют ИИ как виртуального терапевта, не осознавая возможных последствий для своего психического здоровья. Важно понимать риски, связанные с раскрытием личной информации этим системам.

Чат-боты не обладают реальными знаниями и предлагают лишь общие ответы на запросы, связанные с психическим здоровьем. Это может привести к неподходящим рекомендациям относительно лекарств или методов лечения, что может нанести вред.

Кроме того, раскрытие личных мыслей несет значительные риски для конфиденциальности. Секреты и сокровенные мысли могут быть опубликованы в интернете или использоваться как данные для обучения ИИ. Злоумышленники могут воспользоваться этой информацией для шантажа или продажи информации в даркнете.

Чат-боты на базе ИИ подходят для получения общей информации и поддержки, но не могут заменить профессиональную терапию. Если вам требуется помощь в области психического здоровья, обратитесь к квалифицированному специалисту, который обеспечит персонализированную помощь с соблюдением конфиденциальности.

Конфиденциальная информация о рабочем месте

Одной из ключевых ошибок при использовании ИИ-чат-ботов является передача им конфиденциальных данных, связанных с работой. Крупные технологические компании, такие как Apple, Samsung и Google, ограничили использование таких инструментов своим сотрудникам на рабочих местах.

Например, в отчете Bloomberg описан случай, когда сотрудники Samsung использовали ChatGPT для программирования, случайно загрузив на платформу чувствительный код. Это привело к утечке информации о компании и последующему запрету на использование чат-ботов на базе ИИ.

Если вы применяете такие инструменты для решения проблем с кодом или с другими рабочими задачами, важно помнить о риске утечек данных.

Кроме того, сотрудники часто используют чат-ботов для автоматизации задач или создания кратких отчетов, что может привести к случайному раскрытию данных. Чтобы защитить конфиденциальную информацию, избегайте передачи нейросетям рабочих данных. Это позволит снизить риск утечек и кибератак.

Пароли

Передача паролей через интернет, особенно ИИ-чат-ботам, строго запрещена. Такие платформы хранят данные на серверах, что увеличивает риск компрометации вашей конфиденциальной информации.

Крупный инцидент с утечкой данных ChatGPT произошел в мае 2022 года, что вызвало опасения по поводу безопасности платформ. Кроме того, в Италии использование ChatGPT было временно запрещено из-за несоответствия требованиям GDPR (Общего регламента ЕС по защите данных). Этот случай подчеркнул уязвимость даже продвинутых ИИ-систем.

Чтобы защитить свои учетные данные, никогда не делитесь паролями с чат-ботами, даже если они запрашиваются для устранения технических проблем. Используйте специализированные менеджеры паролей или безопасные ИТ-протоколы вашей организации.

Личные данные о месте проживания и другая персональная информация

Так же, как на платформах социальных сетей, при использовании ИИ-чат-ботов не следует делиться персонально идентифицируемой информацией (PII). К таким данным относятся адрес проживания, номер социального страхования, дата рождения и информация о состоянии здоровья - все, что может быть использовано для вашей идентификации или нахождения.

Например, указание домашнего адреса при запросе ближайших сервисов у чат-бота может непреднамеренно подвергнуть вас рискам. Если эти данные будут перехвачены или произойдет утечка, их могут использовать для кражи личности или для отслеживания вас в реальной жизни.

Кроме того, избыточное раскрытие информации на интегрированных с ИИ платформах, таких как Snapchat, может случайно выдать больше данных о вас, чем вы намеревались.

Как защитить свою конфиденциальность при использовании ИИ-чат-ботов:

Ознакомьтесь с политиками конфиденциальности чат-ботов, чтобы понять возможные риски

Не задавайте вопросы, которые могут случайно раскрыть вашу личную информацию

Избегайте передачи медицинских данных ИИ-ботам

Будьте внимательны, используя ИИ на социальных платформах, таких как Snapchat

ИИ-чат-боты полезны в решении множества задач, но они также представляют серьезные угрозы для конфиденциальности. Защита ваших данных при взаимодействии с такими ботами, как ChatGPT, Copilot или Claude, не требует сложных действий.

Перед тем как поделиться информацией, задумайтесь, что может произойти, если эти данные окажутся в открытом доступе. Тогда вы сможете легко определить, о чем можно говорить, а что лучше оставить при себе.