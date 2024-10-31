ChatGPT Search: що відомо про пошуковик-конкурент Google

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Що відомо про нову пошукову систему

Вбудований у платформу ChatGPT від OpenAI, ChatGPT Search призначений для надання "актуальних відповідей" на запитання, заявляє OpenAI, використовуючи широкий спектр онлайн-джерел.

ChatGPT Search, що підтримується покращеною версією моделі GPT-4o від OpenAI, надає інформацію та фотографії з Інтернету, такі як спортивні результати, новини, котирування акцій та багато іншого, а також посилання на відповідні джерела, після чого ви можете поставити додаткові питання для уточнення поточного пошуку.

ChatGPT буде вибирати, чи потрібно шукати в Інтернеті, виходячи з вашого запитання, або ви можете вибрати вручну пошук, натиснувши на нову іконку веб-пошуку.

Відповіді містять як вбудовані, так і бічні посилання на новинні видавництва та інші джерела даних, з якими OpenAI має ліцензійні угоди. Наприклад, пошук подій на вихідних у Києві може вивести зведення новин з місцевих сайтів новин, а наступне питання про рекомендації ресторанів покаже список місцевих варіантів.

Відповіді мають як вбудовану, так і бічну атрибуцію сайтів новин та інших джерел (фото: OpenAI)

Користувачі ChatGPT Plus та Team отримають доступ до пошуковика ChatGPT Search на мобільних пристроях та в Інтернеті для початку, а корпоративні та освітні клієнти OpenAI отримають ChatGPT Search у найближчі тижні, за якими підуть безкоштовні користувачі.

OpenAI заявляє, що планує продовжувати покращувати пошук, особливо в таких областях, як покупки та подорожі, а також використовувати свої моделі "міркувань" o1 для "глибших досліджень". Компанія також планує додати ChatGPT Search до своєї функції "Розширений голосовий режим", а також для користувачів ChatGPT, які не увійшли до системи.

Деякі видавці протестували проти таких генеративних оглядів, як ChatGPT Search та AI Overviews від Google, стверджуючи, що вони загрожують відвернути трафік із сайтів, з яких вони отримують інформацію. Одне дослідження показало, що AI Overviews можуть негативно вплинути приблизно на 25 відсотків трафіку видавців через менший акцент на посилання на статті.

OpenAI заявляє, що врахувала відгуки видавничих партнерів (фото: OpenAI)