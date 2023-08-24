Якою була Україна на зорі Незалежності: 90-і, інфляція, "дружба" з Росією

12 184. Рівно стільки днів Україна є самостійною, суверенною, незалежною державою. Усі ці роки стали періодом кардинальних змін, трагічних і щасливих подій для нашої держави. Причому, що три століття до того її намагалися знищити, розграбувати чи зросійщити. Приблизно з таким багажем у 1991 році Україна починає торувати свій шлях.

Що вплинуло на формування української Незалежності та якою була Україна на самому початку - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Що сформувало Незалежність України

Історія України сповнена подій, які так чи інакше проголошували українців як окрему самодостатню націю, а Україну - самостійною державою. Магістр історії та археології Києво-Могилянської академії та викладач Іван Бездудний переконаний, що в процесі формування суверенності є декілька найбільш визначних подій.

Видання брошури "Самостійна Україна" Миколи Міхновського (1900) та праці "Русь-Україна та Московщина-Росія" Лонгина Цегельського (1901)

Інтелектуальні доробки Міхновського та Цегельського викликали найбільший резонанс серед наддніпрянської та західноукраїнської інтелігенції відповідно. Праця Цегельського вплинула на формування державницького світогляду галицької молоді, а Миколу Міхновського до сьогоднішнього дня вважають одним із засновників та провідних ідеологів українського націоналізму.

Микола Міхновський видав брошуру "Самостійна Україна" (фото: Вікіпедія)

Проголошення незалежності Української Народної Республіки (УНР) від Росії (22 січня 1918)

Після ухвалення IV Універсалу Української Центральної Ради УНР була проголошена "самостійною, ні від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу". Попри те, що під час ухвалення документа на Київ наступали російсько-більшовицькі війська, це було перше в історії проголошення незалежності українського народу від Ковеля до Луганська та від Одеси до Стародуба (сьогодні - Брянська область РФ).

Ухвалення "Акту Злуки" (22 січня 1919)

Хоч це й не мало подальшої реалізації поставленої мети на практиці у найближчі роки, тобто об'єднання ЗУНР та УНР в єдину державу, але цей документ став, черговою демонстрацією усвідомлення українцями своєї єдності як нації та втіленням прагнень українського народу незалежно від регіональної приналежності будувати державу.

Щороку 22 січня українці утворюють так звані "ланцюги Соборності" (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Проголошення Акту відновлення Української Держави (30 червня 1941)

На відміну від попередніх спроб проголошення незалежності України, ця акція представників ОУН-б мала декілька стратегічних наслідків: антинімецький вектор українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни, чергове свідчення збереження державотворчих традицій українського народу навіть в несприятливих геополітичних умовах, виступ із самостійницькими прагненнями українського народу всупереч інтересам нацистської Німеччини та комуністичної Москви. Це стало вагомою передумовою для формування та подальшої боротьби загонів УПА.

Боротьба УПА в роки Другої світової війни та після її закінчення (1941-1960)

Лозунг "Воля народам! Воля людині!" зумів об'єднати в лавах повстанців представників понад 20-и різних національностей. УПА залишалася єдиною воєнною силою в часи Другої світової війни, яка виступала на захисті прав і свобод українського народу, зокрема, право на вільне життя у незалежній державі супроти інтересам тоталітарних режимів.

Супротив українських повстанців у радянських концтаборах (1953-1954)

Потрапляння сотень колишніх бійців УПА після 1947 року до концтаборів ГУТАБ) сприяло розгортанню низки повстань (зокрема, Кенгірське, Норильське, Воркутинське тощо). У підсумку вони привели до поступової ліквідації вказаної мережі таборів, звільнення десятків тисяч осіб з ув'язнення, а також сприяли подальшій частковій лібералізації політичного режиму в СРСР. Це своєю чергою уможливило появу та діяльність дисидентського руху на території України.

Якою була Україна на початку Незалежності

У липні 1990 року на 28 з'їзді комуністичної партії Україні ухвалили Декларацію про державний суверенітет. Фактично ця подія стала точкою відліку остаточного здобуття незалежності України, каже Бездудний.

Уже за рік у серпні 1991 року стався Серпневий путч, або заколот ДКНС у Москві. Державний переворот в СРСР був блискавичним, адже 18 серпня члени ГКЧП закликали Горбачова зняти із себе повноваження, а вже 24 серпня Україна проголошує свою Незалежність.

Першим президентом став України Леонід Макарович Кравчук. За його каденції були утворені ЗСУ, наша держава вийшла з рублевої зони та ввела в обіг купони, затвердили українську національну символіку. А ще в ці роки в Україні з’явився перший мобільний оператор - UMC.

У 2022 році Леонід Макарович помер.

Леоніда Кравчука поховали на Байковому кладовищі в Києві (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Йому на зміну прийшов Леонід Кучма - єдиний президент України, який обіймав свою посаду два терміни поспіль. Він підписав той самий Будапештський меморандум, який гарантував суверенітет і безпеку України з боку тих, хто його підписав.

У 1996 році Верховна Рада приймає Конституцію України та вводить в обіг національну валюту - гривню.

У 1997 році Кучма та Єльцин підписують Великий українсько-російський договір про дружбу, співробітництво та партнерство. І в цей же період в Україні стається фінансова криза: гривня знецінюється у 2,5 раза. Мінімальна заробітна плата становила 15 гривень, а середня була 130 гривень.

У 90-і ціни були просто дивовижними, як для сьогодні: літр молока, пачка масла чи пів літра сметани - одна гривня, хліб - 50 копійок, кілограм м’яса - 4 гривні. Але платою за такі цінники був дефіцит і відсутність асортименту.

У 2000 році вибухає скандал із плівками Мельниченка або більш відомий як касетний скандал. Його причиною стало вбивство українського опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Причетним до цього вважали також Кучму.

У цьому часовому розрізі зупинимося на ще одній події. 2003 рік, острів Тузла біля Керченської протоки. Вже тоді за цю територію могло розпочатися військове протистояння між Україною та Росією.

Про те, як далі розвивалася історія України, як працювала економіка та як розв'язали конфлікт на острові Тузла - дивіться у новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.