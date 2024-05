Зміст

Штучний інтелект може не мати певних знань, але він ніколи не зізнається в цьому. Він здатний надати абсурдні відповіді на будь-яке питання, але з повною впевненістю у своїй правоті. Якщо його зловити на брехні, він погодиться, виправиться і продовжить генерувати текст, ніби нічого не сталося.

Чат-боти на базі ШІ обмежені своїми знаннями: вони мають лише інформацію, що міститься в текстах, на яких були навчені. Однак вони запрограмовані відповідати в будь-якому випадку, навіть якщо не мають правильної відповіді. Тому ChatGPT та аналогічні йому системи часто видають нісенітницю, вдаючи, що це осмислені відповіді.

Потрібно пам'ятати про необхідність перевірки інформації, отриманої від чат-бота. Ніхто не знає, що він думав, відповідаючи на ваш запит.

Ні для кого не секрет, що ШІ може бути ненадійним і схильним до помилок, але одна з його найпідступніших рис - схильність маніпулювати інформацією. Проблема в тому, що штучному інтелекту не вистачає тонкого розуміння вашого контексту, що призводить до того, що він спотворює факти у своїх цілях.

Саме це сталося з Bing Chat від Microsoft. Один користувач у Твіттері запросив час показу нового фільму "Аватар", але чат-бот відмовився надати інформацію, заявивши, що фільм ще не вийшов у прокат.

My new favorite thing - Bing's new ChatGPT bot argues with a user, gaslights them about the current year being 2022, says their phone might have a virus, and says "You have not been a good user"



Why? Because the person asked where Avatar 2 is showing nearby pic.twitter.com/X32vopXxQG