Ковзанка, ярмарок, резиденція Санти: найяскравіші локації на ВДНГ для всієї родини

Численні фотозони та святкова ялинка на ВДНГ

На центральному вході до ВДНГ гостей зустрічають милі Сніговички й веселі Пінгвінчики, які одразу створюють атмосферу свята. У центрі розташували розкішну 14-метрову ялинку, прикрашену яскравими вогниками та чудовими іграшками. Поруч - святкова фотозона, де можна зробити пам’ятні фото з чарівним ельфом, милим ведмедиком і горою новорічних подарунків. Ще одну ялинку, із завзятими Сніговиками, можна знайти просто в басейні!

Ковзанка на Центральній площі

Місце, де сміх лунає голосніше, а час уповільнюється. Це одна з найбільших ковзанок в Україні - 2500 квадратних метрів! Тут можна кружляти на ковзанах навкруги казкового замку, тримаючи за руку близьку людину, або класно провести час разом з друзями. Ну а трибуни для глядачів і тематична музика перетворюють на маленьку льодову виставу кожен рух ковзанкою. Для тих, хто тільки починає опановувати лід, доступні послуги тренера та пінгвіни-помічники.

Вартість квитків: 390 грн, пільговий - 270 грн.

На центральній площі "Зимової країни" є велика ковзанка (фото: vdng.ua)

На центральній площі "Зимової країни" є велика ковзанка (фото: vdng.ua)

Різдвяна фабрика мрій

Тут кожен на певний час може повернутися в дитинство й згадати, що мріяти потрібно завжди. Допомагають у цьому працівники казкової фабрики - невгамовні ельфи. Наприкінці екскурсії всі гості обовʼязково реалізують отримані знання на практиці - власноруч створюють ялинкову прикрасу, її можна забрати з собою, і вона ще довго нагадуватиме про різдвяну магію ВДНГ.

Вартість квитків: 400 грн (груповий - 330 грн до 31 грудня, а з 1 по 12 січня ціна становитиме 380 грн).

Різдвяна фабрика мрій на ВДНГ (фото: vdng.ua)

Резиденція Санти

Кожен, незалежно від віку, може поділитися своїми найпотаємнішими бажаннями із Сантою та його помічниками напередодні Різдва й новорічних свят. Те, що вони збуваються, вже перевірено. Атмосфера казки, музична вистава й теплі обійми з ельфами - гарантовані.

Вартість квитків: 450 грн.

Куди піти на новорічні свята 2025 (фото: vdng.ua)

Альпійська гірка

Що за зима без гірок? Альпійська гірка на ВДНГ - ідеальне поєднання зимового драйву та духу гірських пригод. Тут можна дозволити собі бути безтурботним, сміятися скільки хочеться й на мить відчути себе дитиною, що летить назустріч пригодам. А ще можна позмагатися з друзями або із собою - цього року гірка облаштована радарами швидкості.

Вартість квитків: один спуск - 90 грн, три спуски - 180 грн, пʼять спусків - 280 грн.

Оранжерея чар

Якщо існує казкова втеча від зимового холоду у світ вічного літа, вона точно розпочинається за дверима Оранжереї чар. Серед екзотичних рослин час ніби зупиняється: вічнозелені рослини, пальми, що тримають зоряне небо, і фотозони, натхнені фантазією Божевільного Капелюшника. Тут можна прогулятись з аудіогідом, взяти участь у тематичних заходах, почитати або просто насолодитися тишею.

Вартість: 120 грн, пільговий - 95 грн.

На гостей чекає багато локацій і розваг (фото: vdng.ua)

Будиночок чаю

Особливе місце затишку та чарівності. Тут можна зігрітися зимовими пропозиціями чаю, насолодитися смачними ласощами та зробити яскраві фото серед інтерактивних інсталяцій і тематичної фотозони, стилізованої під зимову казку.

Вхід безкоштовний.

Атракціони, колесо огляду та карусель

Світ атракціонів - це місце, де кожен може зловити свій ідеальний момент: запаморочливі віражі, що дарують адреналін, казкову різдвяну панораму з висоти колеса огляду чи легку ностальгію на Київській каруселі.

Вартість квитків: від 150 грн.

Animal Park

Тут ви знайдете найкращих терапевтів - милих і пухнастих. Альпаки, кізочки, лами, поросята, курочки й півники чекають на обійми гостей і радіють зустрічі з малечею. А ще - знімають стрес краще за будь-яку медитацію та дарують щирі емоції, які так потрібні цієї зими.

Вартість квитків: дитячий - 200 грн, дорослий - 250 грн, сімейний - 500 грн.

"Зимова країна" на ВДНГ пропонує багато розваг (фото: vdng.ua)

Музей науки

Місце, де наука оживає, а відкриття стають справжньою пригодою. Катайтеся на велосипеді з квадратними колесами, роздивіться двометрову голограму, потримайте в руках модель людського мозку - кожен експонат тут інтерактивний. А найбільший із них - скляна стеля, що змінює кольори, ніби запрошує вас у світ наукових чудес.

Вартість квитків: вхідний - 200 грн, квиток із можливістю подивитися наукове шоу - 320 грн.

Виставка-ферма живих тропічних метеликів

Крокуючи між кольоровими метеликами, ви потрапите в тропічну казку. Тут можна побачити, як ці створіння народжуються, розвиваються й живуть серед екзотичних рослин. Це не просто виставка, а справжня пригода у світі природи.

Вартість квитків: дитячий - 200 грн, дорослий - 220 грн, пільговий - 190 грн.

Kitchen & Garden

Чарівний блакитний будиночок - це вже інстаграмна візитівка ВДНГ, місце, де кожен кадр стає особливим. Святкова атмосфера й стильний різдвяний декор гарантують найкращі різдвяні фото, TikTok і Reels. А крім того, тут ви знайдете ялинки в горщиках, подарунки, травʼяні чаї, спеції та смачні десерти.

Вхід безкоштовний.

Різдвяний ярмарок та фуд-корт

Після активних розваг просто неба ніщо не зігріває краще, ніж аромат гарячого глінтвейну та смачні гриль-страви. Це і багато іншого пропонують різдвяні фуд-корти та численні заклади на території ВДНГ. А на різдвяному ярмарку можна буде придбати подарунки, святковий декор та фірмовий мерч "Зимової країни".

"Зимова країна" на ВДНГ (фото: vdng.ua)