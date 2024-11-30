5 святкових ковзанок у Києві для всієї сімʼї: адреси і ціни
30 листопада в Києві розпочинають роботу відразу чотири арени для катання на ковзанах. Разом із ними запрацюють і зимові містечка та святкові ярмарки.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про головні різдвяні локації столиці, а також графік їхньої роботи та вартість відвідування.
Кришталева ковзанка
Торішня локація-хіт розташована біля ТРЦ "River Mall" і зачаровує яскравим білим дизайном та ялинкою у вигляді кристала.
Кататися можна безлімітно, проте орендуйте ковзани чи принесіть власні, якщо вони у вас є. А новачків на льоду буде підтримувати пінгвін-помічник.
Дата відкриття: 30 листопада. На відкритті гостей чекатиме вогняне шоу та виступи фігуристів.
Вартість: пільговий квиток для військових, дітей-сиріт і людей з інвалідністю коштує 300 гривень; стандартний - від 440 гривень.
Адреса: ТРЦ "River Mall", Дніпровська набережна, 12.
Кришталева ковзанка біля ТРЦ "River Mall" (фото: надане пресслужбою)
Космічна ковзанка
Нова футуристична арена площею 1 800 м² відкривається біля ТРЦ "Respublika Park". У центрі ковзанки розмістили дзеркальну ялинку у формі космічного корабля з велетенських подарунків.
Крім самого катання на льоду, гості можуть зробити світлини у фотозонах, перекусити на фудкортах і проїхати під інтерактивною аркою.
Дата відкриття: 30 листопада. На цей день організатори запланували фігурну шоу-програму.
Вартість: ціни стартують від 450 гривень, для пільгових категорій - 300 гривень. 50% прибутку в окремі дні буде перераховано на підтримку ЗСУ.
Адреса: ТРЦ "Respublika Park", Кільцева дорога, 1.
Космічна ковзанка, яка відкриється біля ТРЦ "Respublika Park" (фото: надане пресслужбою)
Величезна ковзанка на ВДНГ
Уже кілька років поспіль ця ковзанка працює для киян на центральній площі ВДНГ у серці "Зимової країни". Святкову атмосферу доповнює новорічна музика, що лунає на ковзанці.
Для новачків доступні послуги тренера та пінгвін-помічник. А після катання можна прогулятись іншими зимовими локаціями чи завітати на фудкорт і різдвяний ярмарок, які працюють щодня.
Дата відкриття: 30 листопада.
Вартість: ціна квитка - 390 гривень, пільговий квиток - 270 гривень.
Адреса: ВДНГ, метро "Виставковий центр".
Ковзанка в центрі "Зимової країни" на ВДНГ (фото: надане пресслужбою)
"Ice & Lights" на артзаводі "Платформа"
Велика ковзанка з сотнями вогнів, що дарують особливу святкову атмосферу. Час катання - безлімітний з 10:00 до 21:00. Ковзани можна приносити власні або ж орендувати прямо на локації.
Для відвідувачів також працюватимуть фудкорти із п'янким глінтвейном і поживними перекусами. Якщо приїдете на власному авто, для вас підготували безкоштовне паркування.
Дата відкриття: 30 листопада.
Вартість: 400 гривень, а дітям до трьох років вхід безкоштовний.
Адреса: вулиця Магнітогорська 1-А, Маркет Молл "Даринок", вхід №6.
Льодовий стадіон на "Іподромі"
На "Стадіоні культури" запрацює ковзанка площею 6 000 м² у рамках зимового містечка "Ялинка добра". Для всіх відвідувачів вхід буде безкоштовний.
Якщо ковзани не ваше захоплення, ви зможете прогулятися новорічними локаціями (резиденція Санти, фотозони та святковий ярмарок), а також відвідати фудкорт із їжею та напоями. Поряд з локацією працюватиме безоплатна стоянка на 400 машин.
Дата відкриття: 4 грудня.
Вартість: 400 гривень - безліміт, для дітей до семи років і пільгових категорій населення - 300 гривень. Вхід на ковзанку для ВПО до 18 грудня в будні дні, з 09:00 до 14:00 - безкоштовний.
Адреса: Льодовий стадіон, проспект Академіка Глушкова, 9.
Закриті ковзанки в Києві
Якщо вам до душі катання на льоду в приміщенні, зробити це можна в:
- ТРЦ "Dream Yellow": щоденно з 8:00 до 20:55, вартість від 150 до 280 гривень
- ТРЦ "Cosmo Multimall" (колишній ТРЦ "Більшовик"): щодня з 8:00 до 21:30, вартість від 220 до 330 гривень
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Під час написання матеріалу використані джерела: пресслужба локацій, Instagram-сторінка ковзанки "Ice & Lights".