5 святкових ковзанок у Києві для всієї сімʼї: адреси і ціни

30 листопада в Києві розпочинають роботу відразу чотири арени для катання на ковзанах. Разом із ними запрацюють і зимові містечка та святкові ярмарки.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про головні різдвяні локації столиці, а також графік їхньої роботи та вартість відвідування.

Кришталева ковзанка

Торішня локація-хіт розташована біля ТРЦ "River Mall" і зачаровує яскравим білим дизайном та ялинкою у вигляді кристала.

Кататися можна безлімітно, проте орендуйте ковзани чи принесіть власні, якщо вони у вас є. А новачків на льоду буде підтримувати пінгвін-помічник.

Дата відкриття: 30 листопада. На відкритті гостей чекатиме вогняне шоу та виступи фігуристів.

Вартість: пільговий квиток для військових, дітей-сиріт і людей з інвалідністю коштує 300 гривень; стандартний - від 440 гривень.

Адреса: ТРЦ "River Mall", Дніпровська набережна, 12.

Кришталева ковзанка біля ТРЦ "River Mall" (фото: надане пресслужбою)

Космічна ковзанка

Нова футуристична арена площею 1 800 м² відкривається біля ТРЦ "Respublika Park". У центрі ковзанки розмістили дзеркальну ялинку у формі космічного корабля з велетенських подарунків.

Крім самого катання на льоду, гості можуть зробити світлини у фотозонах, перекусити на фудкортах і проїхати під інтерактивною аркою.

Дата відкриття: 30 листопада. На цей день організатори запланували фігурну шоу-програму.

Вартість: ціни стартують від 450 гривень, для пільгових категорій - 300 гривень. 50% прибутку в окремі дні буде перераховано на підтримку ЗСУ.

Адреса: ТРЦ "Respublika Park", Кільцева дорога, 1.

Космічна ковзанка, яка відкриється біля ТРЦ "Respublika Park" (фото: надане пресслужбою)

Величезна ковзанка на ВДНГ

Уже кілька років поспіль ця ковзанка працює для киян на центральній площі ВДНГ у серці "Зимової країни". Святкову атмосферу доповнює новорічна музика, що лунає на ковзанці.

Для новачків доступні послуги тренера та пінгвін-помічник. А після катання можна прогулятись іншими зимовими локаціями чи завітати на фудкорт і різдвяний ярмарок, які працюють щодня.

Дата відкриття: 30 листопада.

Вартість: ціна квитка - 390 гривень, пільговий квиток - 270 гривень.

Адреса: ВДНГ, метро "Виставковий центр".

Ковзанка в центрі "Зимової країни" на ВДНГ (фото: надане пресслужбою)

"Ice & Lights" на артзаводі "Платформа"

Велика ковзанка з сотнями вогнів, що дарують особливу святкову атмосферу. Час катання - безлімітний з 10:00 до 21:00. Ковзани можна приносити власні або ж орендувати прямо на локації.

Для відвідувачів також працюватимуть фудкорти із п'янким глінтвейном і поживними перекусами. Якщо приїдете на власному авто, для вас підготували безкоштовне паркування.

Дата відкриття: 30 листопада.

Вартість: 400 гривень, а дітям до трьох років вхід безкоштовний.

Адреса: вулиця Магнітогорська 1-А, Маркет Молл "Даринок", вхід №6.

Льодовий стадіон на "Іподромі"

На "Стадіоні культури" запрацює ковзанка площею 6 000 м² у рамках зимового містечка "Ялинка добра". Для всіх відвідувачів вхід буде безкоштовний.

Якщо ковзани не ваше захоплення, ви зможете прогулятися новорічними локаціями (резиденція Санти, фотозони та святковий ярмарок), а також відвідати фудкорт із їжею та напоями. Поряд з локацією працюватиме безоплатна стоянка на 400 машин.

Дата відкриття: 4 грудня.

Вартість: 400 гривень - безліміт, для дітей до семи років і пільгових категорій населення - 300 гривень. Вхід на ковзанку для ВПО до 18 грудня в будні дні, з 09:00 до 14:00 - безкоштовний.

Адреса: Льодовий стадіон, проспект Академіка Глушкова, 9.

Закриті ковзанки в Києві

Якщо вам до душі катання на льоду в приміщенні, зробити це можна в: