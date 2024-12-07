Так роблять у Норвегії: 3 ефективних способи вижити взимку та мати завжди гарний настрій

Зима тільки почалася і до перших весняних днів ще дуже далеко. А попереду ще майже три місяці холодних та похмурих днів, які будуть псувати настрій, затягувати нас у ліжко спати та змушуючи сидіти під теплим пледом.

Однак є способи підняти настрій дуже швидко і РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться ними з посиланням на книгу "Як пережити зиму" психолога зі Стенфорда Карі Лейбовіц , якій довелося жити на півночі Норвегії.

Три способи, як не нудитися, коли холодно та темно

Північ Норвегії - це взимку полярна ніч, завжди холодно, темно і дуже важко психологічно. Однак саме ця країна вважається одною з найкомфортніших у світі для проживання і місцеві жителі дійсно вміють насолоджуватися холодною та темною порою року.

Змінюйте ставлення

Холодні місяці нерідко називають "сезоном САР", коли у людей виникає афективний розлад, пов'язаний з порушенням в емоційній сфері. Почуття пригніченості, смуток, депресивні відчуття накривають багатьох ще з кінця жовтня і цей стан триває до кінця лютого.

За словами психолога, дуже важливо, що це все відбувається через невірний настрій на зиму. Тому варто змінити своє мислення - перестати з жахом чекати на холод, а думати про майбутнє позитивно. Негативні думки дійсно збільшують ймовірність того, що зима і справді стане для вас похмурим часом.

Почніть планувати щось приємне на цей час: походи на ковзанку, у кіно. Думайте про те, що вас будете радувати, що дасть вам затишку. Купіть різні сорти чаю, гарні свічки, теплі шкарпетки, смішний светр.

Зосередьтеся на позитивній діяльності

Щоб зробити зиму особливим часом для себе, пограйте зі світлом - вимкніть яскраву холодну лампу, запаліть мерехтливі вогні, світильники та свічки, щоб створити затишок. Святкуйте щось регулярно, готуйте улюблені страви, влаштовуйте недільні вечори з друзями.

Також психолог радить позитивні види діяльності з низьким рівнем збудження, які нас розслабляють та роблять щасливішими. Наприклад:

Малювання

Збирання головоломок

В'язання

Читання

Повільні прогулянки

А створення ритуалів навколо подібних заходів зробить цей сезон часом, на який з нетерпінням чекають.

Гуляйте якомога більше

Повірте, ви не цукрові й не розтанете, навіть, якщо на вулиці "снігодощ" і вітер. Не буває поганої погоди - буває неправильно підібраний одяг. Важливе підходяще екіпірування та правильний підхід до підбору одягу - багатошаровість, певні тканини, взуття. І тоді можна вирушати на прогулянку за будь-якої погоди.

Аналізуйте свої відчуття під час прогулянки, а також - після неї. Можливо, виявиться, що гуляти взимку вам сподобається набагато більше, ніж ви вважали раніше.

Маленькі секрети, які допоможуть прогнати поганий настрій

1. Якщо ви прокинулися, а за вікном ще темно, то одразу вмикайте яскраве світло на максимум, все, яке є у вас вдома. 30 хвилин і ви відчуєте себе бадьорими. Якщо будете збиратися у світлі нічника, як у темному барлозі, то будете виходити з сонного сутінку до обіду.

Існують спеціальні будильники, які імітують схід сонця - можна спробувати обзавестися таким.

2. Намагайтеся спати не менш 7-8 годин, і не сидіти перед сном годинами у гаджетах. Добре підвищують зранку настрій фізичні вправи. Якщо не йде - включіть собі запальну музику та енергійно потанцюйте.

3. Спілкуйтеся з людьми, які вас підтримують і розуміють - чим частіше, тим краще. Розповідайте їм про свої почуття. Якщо з близькими такі розмови не виходять або поруч немає людей, з якими ви можете бути відвертими, зверніться до психолога.