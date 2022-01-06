"Ковидная тысяча": как мошенники снимают с банковских карточек украинцев все деньги

Мошенники нашли новый способ обманывать доверчивых граждан, и на фоне популярности услуги выплаты от государства тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса стали выманивать данные банковских карточек украинцев, якобы для выплаты этих самых денег. На самом же деле аферисты снимают все средства со счета своей жертвы.

Об одном из таких случаев рассказали в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Речь идет о 46-летней женщине, которая лишилась несколько десятков тысяч гривен из-за действий злоумышленников.

Жительница Шепетовки получила смс-сообщение на телефон о доступных выплатах за вакцинацию.

В тесте говорилось: "вам доступна выплата COVID-19. Сумма выплаты 1000 гривен... Подтвердить перевод...", и далее указывалась ссылка на фиктивный сайт.

Кстати, сразу отметим: в текстовом сообщении допущены грамматические ошибки, что, в принципе, тоже могло бы насторожить получателя такой рассылки.

Мошенники под видом выплат "ковидной тысячи" выманивают данные банковских карт и воруют деньги (фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Потерпевшая перешла по линку и там заполнила специальную форму, где указала все личные данные. После этого с ее карточного счета пропали деньги - более 32 тысяч гривен.

Как получить "ковидную тысячу" и не стать жертвой мошенников

"По данному факту полицейские проводят проверку и призывают граждан не реагировать на подобные сообщения, - обратили внимание правоохранители.

Также в полиции напомнили, что карту "еПоддержка" можно оформить только в официальном приложении вашего банка, которое автоматически переводит в приложение "Дия".

Все сообщения поступают только в этих приложениях, а не на телефон. Будьте бдительны!