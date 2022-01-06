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"Ковідна тисяча": як шахраї знімають з банківських карток українців всі гроші

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Хмельницька область, Четвер 06 січня 2022 13:18
"Ковідна тисяча": як шахраї знімають з банківських карток українців всі гроші Колаж РБК-Україна: шахраї під приводом виплати тисячі гривень за вакцинацію крадуть гроші
Автор: Володимир Костирін

Шахраї знайшли новий спосіб обманювати довірливих громадян, і на тлі популярності послуги виплати від держави тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу стали виманювати дані банківських карток українців, нібито для виплати цих самих грошей. Насправді ж аферисти знімають всі кошти з рахунку своєї жертви.

Про один з таких випадків розповіли в прес-службі поліції Хмельницької області.

Йдеться про 46-річну жінку, яка втратила кілька десятків тисяч гривень через дії зловмисників.

Мешканка Шепетівки отримала смс-повідомлення на телефон про доступні виплати за вакцинацію.

У тесті говорилося: "Вам доступна виплата COVID-19. Сума виплати 1000 гривень... Підтвердити переказ...", і далі вказувалося посилання на фіктивний сайт.

До речі, одразу зазначимо: у текстовому повідомленні допущені граматичні помилки, що, в принципі, теж могло б насторожити отримувача такого розсилання.

&quot;Ковідна тисяча&quot;: як шахраї знімають з банківських карток українців всі гроші

Шахраї під виглядом виплат "ковідної тисячі" виманюють дані банківських карт і крадуть гроші (фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Потерпіла перейшла по лінку і там заповнила спеціальну форму, де вказала всі особисті дані. Після цього з її карткового рахунку зникли гроші - понад 32 тисячі гривень.

Як отримати "ковідну тисячу" і не стати жертвою шахраїв

"За даним фактом поліцейські проводять перевірку і закликають громадян не реагувати на подібні повідомлення, - звернули увагу правоохоронці.

Також в поліції нагадали, що карту "єПідтримка" можна оформити тільки в офіційному додатку вашого банку, який автоматично переводить у додаток "Дія".

Усі повідомлення надходять тільки у цих додатках, а не безпосередньо на телефон. Будьте пильні!

Потрібно сказати, що це вже не перший подібний випадок, коли шахраї, під виглядом здійснення виплат тисячі за вакцинацію, крадуть у людей гроші - нещодавно ми детально писали про аналогічний інцидент.

Також ми розповідали, як аферисти розводять українців за допомогою нової схеми, з величезним "виграшем" у кілька сотень тисяч гривень.

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полиция Хмельницкая область Схеми шахраїв
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