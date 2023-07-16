Ковбаса і морозиво "без хімії": чи справді в СРСР продукти були найвищої якості

Чи справді радянські продукти були найвищої якості

"Міф, за яким часто сумують, що продукти начебто були без хімії і це контролювала держава "ГОСТом" (государственным стандартом, ДСТУ - ред.). Насправді ще й як у продукти насипали шкідливі речовини, просто споживач про це не знав. Від 50-х років за "ГОСТом" стали дозволені барвники, емульгатори і консерванти досить сумнівної якості", - йдеться у відео.

Наприклад, у продукти в ті часи додавали навіть ацетон і формальдегід.

"ГОСТ" усупереч міфу не був синонімом корисної їжі. Звичайно, що якісні продукти були, але їх розподіляли між спецмагазинами для партійців і посадовців. А от простому люду переважно була доступна ковбаса лише двох видів - "Любительська" і "Докторська" - по 2 рублі 20 коп." - зазначають у ролику.

Ті, хто сумують за радянськими часами, чомусь забувають, що полиці продуктових магазинів були майже порожні, асортимент - невеликий. І це при тому, що земля родила, тварини вирощували.

Але дефіцит процвітав внаслідок планової контрольованої економіки і неефективного виробництва. Та й усі зусилля союз кидав на важку й військову промисловості.

Які ж були стандарти "ГОСТу" в радянські часи

У "ГОСТі" було понад 200 хімічних сполук, які рекомендували додавати. Серед них наступні складники:

Е250 - нітрит натрію, консервант, який додавали до ковбаси та сосисок і який знищував небезпечні бактерії. Його й досі використовують у сучасних технологіях

Е471 - емульгатор, який додавали у хлібобулочні вироби

Е160b - барвник для масла та маргарину

УЛ-1 - мінеральний барвник для цукру-рафінаду

М'ясні вироби на фабриках коптили з відходів виробництва скипидару та каніфолі.

Часто головним аргументом людей, які ностальгують за радянською ковбасою, є те, ніби нібито цей продукт колись складався виключно з 75% м’яса. Насправді це була рекомендація, а не вимога. На етикетках дрібним шрифтом навіть зазначали на що замінити м’ясо: суміш виварених кісток, крохмаль та харчова плазма. А згідно з нормами, у сосисках могло міститись лише 10% м'яса.

Якість радянських продуктів значно переоцінена (скриншот)