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Колбаса и мороженое "без химии": действительно ли в СССР продукты были самого высокого качества

Действительно ли продукты в СССР были без химии (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

До сих пор существует миф о том, что все продукты в СССР были очень вкусными и только высочайшего качества - без химии и красителей. Но на самом деле советская колбаса и сосиски иногда были даже без мяса, зато с формальдегидом.

Об этом говорится в видео 24 канала.

Действительно ли советские продукты были самого высокого качества

"Миф, по которому часто унывают, что продукты вроде бы были без химии и это контролировало государство "ГОСТом" (государственным стандартом - ред.). На самом деле еще и как в продукты насыпали вредные вещества, просто потребитель об этом не знал. С 50-х годов за ГОСТом стали разрешенные красители, эмульгаторы и консерванты достаточно сомнительного качества", - говорится в видео.

К примеру, в продукты в те времена добавляли даже ацетон и формальдегид.

"ГОСТ" вопреки мифу не являлся синонимом полезной пищи. Конечно, качественные продукты были, но их распределяли между спецмагазинами для партийцев и чиновников. А вот простым людям в основном была доступна колбаса только двух видов - "Любительская" и "Докторская" - по 2 рубля 20 коп." - отмечают в ролике.

Те, кто ностальгируют по советским временам, почему-то забывают, что полки продуктовых магазинов были почти пусты, ассортимент - небольшой. И это при том, что земля давала урожай, животные выращивали.

Но дефицит процветал в результате плановой контролируемой экономики и неэффективного производства. Да и все усилия союз бросал на тяжелую и военную промышленность.

Какие же были стандарты ГОСТа в советское время

В ГОСТе было более 200 химических соединений, которые рекомендовали добавлять. Среди них следующие составляющие:

  • Е250 - нитрит натрия, консервант, который добавляли в колбасу и сосиски, он уничтожал опасные бактерии. Его й до сих пор используют в современных технологиях
  • Е471 - эмульгатор, который добавляли в хлебобулочные изделия
  • Е160b - краситель для масла и маргарина
  • УЛ-1 - минеральный краситель для сахара-рафинада

Мясные изделия на фабриках коптили из отходов производства скипидара и канифоли.

Часто главным аргументом людей, ностальгирующих по советской колбасе, является то, будто этот продукт когда-то состоял из 75% мяса. На самом деле, это была рекомендация, а не требование. На этикетках мелким шрифтом даже указывали, чем можно заменить мясо: смесь вываренных костей, крахмал и пищевая плазма. А согласно нормам, в сосисках могло содержаться только 10% мяса.

Качество советских продуктов значительно переоценено (скриншот)

Раньше мы рассказывали самый большой миф о советском мороженом, который показывает всю сущность того времени.

Читайте также о том, какими идеологическими именами называли женщин во времена СССР.

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