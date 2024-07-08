Котлети по-селянськи в грибному соусі: рецепт апетитної страви до вечері

Котлети - популярна, відносно проста, а, головне, смачна страва з м'яса, яка, доповнена гарніром, чудово підійде до вечері. Найлегший спосіб зробити котлети ще кращими - приготувати до них соус, наприклад, грибний, який зробить їх більш соковитими.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал з рецептами "рецепти від mil_alexx".
Для приготування цих смачних котлет, потрібні наступні продукти:
Хоча для котлет можна використовувати будь-який фарш, курячий менш жирний - водночас, насичений смак створюватиме соус. До того ж котлети з курячого фаршу готуються швидше, ніж з іншого фаршу.
Крім цього, фарш можна приготувати самостійно, або ж придбати вже готовий. До фаршу необхідно додати 1 цибулину. Для цього очистьте її і подрібніть ножем, або ж вкиньте разом з м'ясом до м'ясорубки - якщо готуєте фарш самостійно.
Решту цибулі наріжте на маленькі кубики і відкладіть для соусу. Разом з нарізаною цибулиною всипте до фаршу панірувальні сухарі, додайте яйце, сіль і перець - і вимішайте до однорідної консистенції.
Розігрійте в глибокій пательні олію. З фаршу сформуйте котлетки - для однієї потрібно приблизно 3 ст. л. фаршу. Після цього обсмажте котлети до золотистого кольору, з кожного боку.
Поки котлети смажаться, промийте печериці від бруду, зріжте частину ніжки і наріжте гриби пластинками. Часник очистьте і розчавіть.
Підсмажені котлети перекладіть на тарілку, а на пательню всипте решту цибулі, за потреби додавши олію. Смажте цибулю протягом декількох хвилин, після цього додайте гриби.
Смажте інгредієнти для соусу протягом 5-6 хвилин, постійно помішуючи, доки не випарується зайва рідина з грибів. Потім додайте часник і сметану, влийте воду, додайте перець до свого смаку.
Ретельно перемішайте соус, за потреби, якщо хочете зробити його густішим, додайте борошно - і ще раз перемішайте суміш.
Після цього викладіть в соус котлети, накрийте пательню кришкою і тушкуйте страву протягом 15 хвилин на середньому вогні.
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