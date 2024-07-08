Котлеты по-селянски в грибном соусе: рецепт аппетитного блюда к ужину
Котлеты - популярное, относительно простое, а, главное, вкусное блюдо с мяса, которое, дополненное гарниром, прекрасно подойдет к ужину. Самый легкий способ сделать котлеты еще лучше - приготовить к ним соус, например, грибной, который сделает их более сочными.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал с рецептами "рецепты от mil_alexx".
Что нужно для котлет по-селянски
Для приготовления этих вкусных котлет нужны следующие продукты:
- фарш куриный - 350 г;
- шампиньоны - 150 г;
- чеснок - 1-2 зубчика;
- мука - 1 ст. л.;
- кипяченая вода - 100 мл;
- сметана - 100-150 г;
- яйцо - 1 шт.;
- лук (средний) - 1,5 шт.;
- панировочные сухари - 2 ст. л.;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу;
- растительное масло - для жарки.
Как готовить котлеты в грибном соусе
Хотя для котлет можно использовать любой фарш, куриный менее жирный - в то же время насыщенный вкус будет создавать соус. К тому же котлеты с куриного фарша готовятся быстрее, чем с другого фарша.
Кроме этого, фарш можно приготовить самостоятельно, или же приобрести уже готовый. К фаршу нужно добавить 1 луковицу. Для этого очистьте ее и измельчите ножом, или же вкиньте вместе с мясом в мясорубку - если готовите фарш самостоятельно.
Оставшуюся часть лука нарежьте на маленькие кубики и отложите для соуса. Вместе с нарезанной луковицей всыпьте в фарш панировочные сухари, добавьте яйцо, соль и перец - и вымешайте до однородной консистенции.
Разогрейте в глубоком сковороде масло. Из фарша сформируйте котлетки - для одной нужно примерно 3 ст. л. фарша. После этого обжарьте котлеты до золотистого цвета с каждой стороны.
Пока котлеты жарятся, промойте шампиньоны от грязи, срежьте часть ножки и нарежьте грибы пластинками. Чеснок очистьте и раздавите.
Поджаренные котлеты переложите на тарелку, а на сковороду всыпьте оставшийся лук, при необходимости добавив масло. Жарьте лук в течение нескольких минут, затем добавьте грибы.
Жарьте ингредиенты для соуса в течение 5-6 минут, постоянно помешивая, пока не испарится лишняя жидкость из грибов. Затем добавьте чеснок и сметану, влейте воду, добавьте перец по своему вкусу.
Тщательно перемешайте соус, при необходимости, если хотите сделать его более густым, добавьте муку - и еще раз перемешайте смесь.
После этого выложите в соус котлеты, накройте сковороду крышкой и тушите блюдо в течение 15 минут на среднем огне.
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