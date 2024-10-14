Котлети в паніровці з помідорами та сиром: рецепт м'ясної закуски до гарніру

Котлети в панірувальних сухарях чудово поєднують ніжне м'ясо та хрустку скоринку. Але можна зробити котлети смачнішими, використавши для начинки сир та овочі.

Про те, як готувати котлети з сиром та помідорами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler), з посиланням на TikTok-сторінку кулінарної блогерки Юлії Стеганцевої.

Що потрібно для котлет з сиром та помідорами

Для того, щоб приготувати котлети з сиром та помідорами, потрібні ці продукти:

куряче філе (велике) - 1 шт.;

крем-сир (наприклад, "Філадельфія") - 5-6 ст. л.;

помідор - 1 шт.;

петрушка - пучок;

моцарела (або твердий сир) - 50-60 г;

часник - зубчик;

яйця - 2 шт.;

панірувальні сухарі - 3-5 ст. л.;

борошно - 3-5 ст. л.;

олія - для смаження.

сіль - до смаку;

паприка - до смаку.

Як готувати котлети з сиром та помідорами

Філе необхідно попередньо злегка заморозити, щоб воно легше розрізалося. Для котлет також можна використовувати філе невеликого розміру - тоді знадобиться декілька.

Гострим ножем потрібно горизонтально розрізати філе на частини завтовшки 0,8-1 см. З великого філе можна отримати 9 слайсів.

Розрізане філе потрібно покласти на обробну дошку та злегка відбити молотком для м'яса з кожного боку. Щоб у філе не утворилися дірочки, його потрібно накрити харчовою плівкою.

Після цього м'ясо потрібно присипати сіллю та паприкою. Для приготування начинки наріжте на маленькі шматочки твердий сир та змішайте його в глибокій мисці з вершковим.

Петрушку треба промити, обсушити та подрібнити. Зелень також додайте до сирної начинки. Крім цього, петрушку можна замінити на шпинат.

Щоб смак начинки був виразнішим, додайте часник, очистивши його та розчавивши. Ретельно перемішайте сирну начинку. Помідор помийте та наріжте на скибки.

Щоб сформувати котлетки, на харчову плівку викладіть філе, а на нього - 1 ч. л. начинки та скибку помідора. Загорніть начинку, згорнувши філе у рулет. Обгорніть котлету харчовою плівкою та покладіть в морозилку на 20 хвилин, щоб вони тримали форму.

Для панірування збийте два яйця, в окрему миску насипте борошно, а ще в одну - панірувальні сухарі. Охолоджені котлети спочатку обваляйте в борошні, потім занурте в яйце, після чого обваляйте в панірувальних сухарях.

Обсмажте котлети в паніровці у фритюрі. Після того, як котлети будуть готові, їх обов'язково треба покласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.