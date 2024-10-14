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Котлеты в панировке с помидорами и сыром: рецепт мясной закуски к гарниру

Понедельник 14 октября 2024 16:15
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Котлеты в панировке с помидорами и сыром: рецепт мясной закуски к гарниру Котлеты в панировке с начинкой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Котлеты в панировочных сухарях прекрасно сочетают нежное мясо и хрустящую корочку. Но можно сделать котлеты вкуснее, используя сыр и овощи.

О том, как готовить котлеты с сыром и помидорами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), со ссылкой на TikTok-страницу кулинарной блогерки Юлии Стеганцевой.

Что нужно для котлет с сыром и помидорами

Для того чтобы приготовить котлеты с сыром и помидорами, нужны эти продукты:

  • куриное филе (большое) - 1 шт.;
  • крем-сыр (например, "Филадельфия") - 5-6 ст. л.;
  • помидор - 1 шт.;
  • петрушка - пучок;
  • моцарелла (или твердый сыр) = 50-60 г;
  • чеснок - зубчик;
  • яйца - 2 шт.;
  • панировочные сухари - 3-5 ст. л.;
  • мука - 3-5 ст. л.;
  • растительное масло - для жарки.
  • соль - по вкусу;
  • паприка - по вкусу.

Как готовить котлеты с сыром и помидорами

Филе необходимо предварительно слегка заморозить, чтобы оно легче разрезалось. Для котлет можно использовать филе небольшого размера - тогда понадобится несколько.

Острым ножом нужно горизонтально разрезать филе на части толщиной 0,8-1 см. Из большого филе можно получить 9 слайсов.

Разрезанное филе следует положить на разделочную доску и слегка отбить молотком для мяса с каждой стороны. Чтобы в филе не образовались дырочки, его нужно накрыть пищевой пленкой.

После этого мясо нужно присыпать солью и паприкой. Для приготовления начинки нарежьте на маленькие кусочки твердый сыр и смешайте его в глубокой миске со сливочным.

Петрушку нужно промыть, обсушить и измельчить. Зелень также добавьте к сырной начинке. Кроме этого, петрушку можно заменить шпинатом.

Чтобы вкус начинки был более выразительным, добавьте чеснок, очистив его и раздавив. Тщательно перемешайте сырную начинку. Помидор помойте и нарежьте на дольки.

Чтобы сформировать котлетки, на пищевую пленку выложите филе, а на него - 1 ч. л. начинки и дольку помидора. Заверните начинку, свернув филе в рулет. Оберните котлету пищевой пленкой и положите в морозилку на 20 минут, чтобы они держали форму.

Для панировки взбейте два яйца, в отдельную миску насыпьте муку, а еще в одну - панировочные сухари. Охлажденные котлеты сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, после чего обваляйте в панировочных сухарях.

Обжарьте котлеты в панировке во фритюре. После того как котлеты будут готовы, их обязательно нужно положить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

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