Котлети "Економка" без хлібу та яєць: смачні та ніжні
Фаршу небагато, але домашні дуже хочуть котлет? Є вихід і вам точно не знадобиться додавати хліб чи борошно. За допомогою цього простого рецепту ви зможете зробити з 500 г фаршу майже 1 кг котлет.
Як зробити домашні котлети "Економка", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео від Craftfood Miko у TikTok.
Що вам знадобиться:
- Фарш (будь-який, м'ясний) - 500 г
- Картопля - 500 г
- Цибуля - 130 г (1/2 цибулини)
- Сіль
- Перець
- Часник
- Паприка - до свого смаку
- Олія
- Лавровий лист
Як готувати котлети "Економка"
У фарш натираємо на дрібній тертці декілька сирих картоплин і половину цибулини. Все добре перемішуємо, додаємо спеції та часник і ще раз перемішуємо.
Мокрими руками формуємо котлетки. Розігріваємо сковорідку, змащуємо її олією та викладаємо котлетки. Обсмажуємо котлетки по 2-3 хвилини з кожної сторони під кришкою.
Далі складаємо обсмажені котлетки у каструлю та додаємо одну склянку води. Доводимо до кипіння, додаємо до води лавровий лист, перець горошком - за своїм бажанням. Потім зменшуємо вогонь до мінімуму, накриваємо кришкою і тушкуємо котлетки ще 15 хвилин до готовності.
Подавати котлетки потрібно гарячими з будь-яким гарніром та зеленню.
@1craftfood1 КОТЛЕТИ "ЕКОНОМКА" РЕЦЕПТ 500грм - форш 500грм - картопля 1/2(130грм) - цибуля сіль, перець, часник, паприка за смаком. Все перемішати. сформуйте котлети та обсмажте на петельні по 2хв с кожної сторони ( під кришкою) складіть в каструлю, додайте склянку води ( лавровий лист і перець горошком ЗА БАЖАННЯМ) Доведіть до кипіння, зведіть вогонь на мінімум і тушкуйте 15хв. #котлети #котлетиеконом #котлетизкартоплею #рецептинакожендень #рецептиукраїнською #котлетизкуриногофаршу Нагадай - Domiy
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