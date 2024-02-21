Котлети "Економка" без хлібу та яєць: смачні та ніжні

Фаршу небагато, але домашні дуже хочуть котлет? Є вихід і вам точно не знадобиться додавати хліб чи борошно. За допомогою цього простого рецепту ви зможете зробити з 500 г фаршу майже 1 кг котлет.

Як зробити домашні котлети "Економка", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео від Craftfood Miko у TikTok.

Що вам знадобиться:

Фарш (будь-який, м'ясний) - 500 г

Картопля - 500 г

Цибуля - 130 г (1/2 цибулини)

Сіль

Перець

Часник

Паприка - до свого смаку

Олія

Лавровий лист

Як готувати котлети "Економка"

У фарш натираємо на дрібній тертці декілька сирих картоплин і половину цибулини. Все добре перемішуємо, додаємо спеції та часник і ще раз перемішуємо.

Мокрими руками формуємо котлетки. Розігріваємо сковорідку, змащуємо її олією та викладаємо котлетки. Обсмажуємо котлетки по 2-3 хвилини з кожної сторони під кришкою.

Далі складаємо обсмажені котлетки у каструлю та додаємо одну склянку води. Доводимо до кипіння, додаємо до води лавровий лист, перець горошком - за своїм бажанням. Потім зменшуємо вогонь до мінімуму, накриваємо кришкою і тушкуємо котлетки ще 15 хвилин до готовності.

Подавати котлетки потрібно гарячими з будь-яким гарніром та зеленню.