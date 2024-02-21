Котлеты "Экономка" без хлеба и яиц: вкусные и нежные
Фарша немного, но домашние очень хотят котлет? Есть выход и вам точно не понадобится добавлять хлеб или муку. С помощью этого простого рецепта вы сможете изготовить из 500 г фарша почти 1 кг котлет.
Как сделать домашние котлеты "Экономка", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео от Craftfood Miko в TikTok.
Что вам понадобится:
- Фарш (любой, мясной) - 500 г
- Картофель - 500 г
- Лук - 130 г (1/2 луковицы)
- Соль
- Перец
- Чеснок
- Паприка - по своему вкусу
- Масло
- Лавровый лист
Как готовить котлеты "Экономка"
В фарш натираем на мелкой терке несколько сырых картофелин и половину луковицы. Все хорошо перемешиваем, добавляем специи и чеснок и перемешиваем еще раз.
Мокрыми руками формируем котлетки. Разогреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом и выкладываем котлетки. Обжариваем котлетки по 2-3 минутки с каждой стороны под крышкой.
Далее складываем обжаренные котлетки в кастрюлю и добавляем один стакан воды. Доводим до кипения, добавляем к воде лавровый лист, перец горошком – по своему желанию. Затем убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой и тушим котлетки еще 15 минут до готовности.
Подавать котлетки горячими с любым гарниром и зеленью.
@1craftfood1 КОТЛЕТИ "ЕКОНОМКА" РЕЦЕПТ 500грм - форш 500грм - картопля 1/2(130грм) - цибуля сіль, перець, часник, паприка за смаком. Все перемішати. сформуйте котлети та обсмажте на петельні по 2хв с кожної сторони ( під кришкою) складіть в каструлю, додайте склянку води ( лавровий лист і перець горошком ЗА БАЖАННЯМ) Доведіть до кипіння, зведіть вогонь на мінімум і тушкуйте 15хв. #котлети #котлетиеконом #котлетизкартоплею #рецептинакожендень #рецептиукраїнською #котлетизкуриногофаршу Нагадай - Domiy
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