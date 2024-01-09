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Коты умеют предсказывать погоду: как "прочесть" подсказки своего любимца

Украина, Вторник 09 января 2024 20:20
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Коты умеют предсказывать погоду: как "прочесть" подсказки своего любимца Как коты предсказывают погоду (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Известно, что животные умеют предчувствовать стихийные бедствия, изменение погоды и т. д. В частности, такими способностями обладают кошки. Пока в Украине бурлит зима, по поведению своих любимцев вы можете определить, когда придет потепление.

РБК-Украина (проект Styler) собрало народные приметы и рассказывает, как определить погоду по поведению кота.

Подсказки о погоде от вашего котика

Природа наделила кошек довольно чувствительными барабанными перепонками. Таким образом пушистики могут ощущать изменения атмосферного давления. Для того чтобы избавиться от неприятных ощущений в ушах, кот начинает активно мыться и облизываться.

Именно это может свидетельствовать о предстоящем изменении погодных условий.

Такой же эффект имеет и обильная линька. Она может быть обусловлена сменой сезона, а может говорить об изменении погодных условий. Однако в этом следует убедиться, что животное не заболело и не испытывает стресса.

О приближении холодов свидетельствуют следующие изменения в поведении:

  • кот начинает больше есть, чтобы справиться с похолоданием
  • кот ложится у самого теплого места в доме
  • кот спит, свернувшись в клубок и прикрывая нос лапкой

Если вы заметили, что ваш любимец взволнован и не может найти себе места, возможно, надвигается ураган, гроза или метель.

Когда кот спит на спине лапками вверх, ждите прихода тепла.

А если кот не хочет идти на улицу, трет лапками уши и вылизывает хвост, скоро будет дождь.

Народные приметы о коте

  • Царапает стену или ковер - к непогоде, зимой - к метели.
  • Спокойно вылизывает лапки и шерсть - к ясной погоде.
  • Нервное вылизывание шерсти - к плохой погоде.
  • Вылизывание шерсти против направления роста - до граду.
  • Потягивание и зевота - к ясной солнечной погоде.
  • Нервные, быстрые движения, повышенная активность - к надвигающейся грозе.
  • Поедание травы - к дождю.

Раньше мы рассказывали, почему кошка не смотрит в глаза своему хозяину.

Читайте также, могут ли кошки предчувствовать болезнь или смерть своего владельца.

А еще мы рассказывали историю, как боец ВСУ спас кошку, к которой привязали взрывчатку.

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