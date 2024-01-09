Коты умеют предсказывать погоду: как "прочесть" подсказки своего любимца
Известно, что животные умеют предчувствовать стихийные бедствия, изменение погоды и т. д. В частности, такими способностями обладают кошки. Пока в Украине бурлит зима, по поведению своих любимцев вы можете определить, когда придет потепление.
РБК-Украина (проект Styler) собрало народные приметы и рассказывает, как определить погоду по поведению кота.
Подсказки о погоде от вашего котика
Природа наделила кошек довольно чувствительными барабанными перепонками. Таким образом пушистики могут ощущать изменения атмосферного давления. Для того чтобы избавиться от неприятных ощущений в ушах, кот начинает активно мыться и облизываться.
Именно это может свидетельствовать о предстоящем изменении погодных условий.
Такой же эффект имеет и обильная линька. Она может быть обусловлена сменой сезона, а может говорить об изменении погодных условий. Однако в этом следует убедиться, что животное не заболело и не испытывает стресса.
О приближении холодов свидетельствуют следующие изменения в поведении:
- кот начинает больше есть, чтобы справиться с похолоданием
- кот ложится у самого теплого места в доме
- кот спит, свернувшись в клубок и прикрывая нос лапкой
Если вы заметили, что ваш любимец взволнован и не может найти себе места, возможно, надвигается ураган, гроза или метель.
Когда кот спит на спине лапками вверх, ждите прихода тепла.
А если кот не хочет идти на улицу, трет лапками уши и вылизывает хвост, скоро будет дождь.
Народные приметы о коте
- Царапает стену или ковер - к непогоде, зимой - к метели.
- Спокойно вылизывает лапки и шерсть - к ясной погоде.
- Нервное вылизывание шерсти - к плохой погоде.
- Вылизывание шерсти против направления роста - до граду.
- Потягивание и зевота - к ясной солнечной погоде.
- Нервные, быстрые движения, повышенная активность - к надвигающейся грозе.
- Поедание травы - к дождю.
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