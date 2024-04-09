Коти чи собаки? Вчені визначили, хто насправді краще знімає стрес та знижує ризик деменції

Вчені визначили, взаємодія людини з якими домашніми улюбленцями - котами чи собаками - краще знімає стрес, підвищує концентрацію та знижує ризик виникнення деменції.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: ScienceDirect, Science Focus, ScienceDaily.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як саме хатні тварини "впливають" на людей і стимулюють мозкову активність.

Як хатні улюбленці "впливають" на людей

Згідно з результатами дослідження, проведеного японськими вченими, хатні улюбленці - коти й собаки - суттєво впливають на якість життя людини.

Їхня присутність не лише покращує настрій, але й стимулює активність мозку.

При цьому у власників собак ризик виникнення деменції (синдрому, що впливає на функціонування мозку) набагато нижчий, ніж у власників котів або ж людей без домашніх тварин.

Ще одне дослідження - проведене в південно-корейському Університеті Конкук - дозволило науковцям визначити, що взаємодія людини із собакою позитивно впливає на активність мозку в цілому, зменшує рівень стресу й підвищує концентрацію.

Як собаки стимулюють людський мозок

Електроенцефалограми людей, які брали участь в одному з досліджень, показали, що під час прогулянок, догляду за собакою чи ігор з нею мозкова активність піддослідних суттєво змінюється:

збільшується кількість альфа-хвиль, пов'язаних із розслабленим та спокійним станом, позитивними емоціями

активуються бета-хвилі, що вказують на підвищення уваги та концентрації за відсутності стресу

покращуються когнітивні здібності (особливо у людей похилого віку)

знижується артеріальний тиск (зменшується ризик розвитку хвороб серця)

покращується вироблення окситоцину - гормону "щастя та любові"

Чому власники собак мають краще здоров'я

На думку дослідників, собаки стимулюють людей до більш активного способу життя та спілкування з іншими. Йдеться про те, що власники чотирилапих:

регулярно гуляють на свіжому повітрі

є фізично більш активними

мають кращий м'язовий тонус

мають більше соціальних контактів

мають вищу стресостійкість

отримують позитивні емоції від спілкування з твариною

Дехто з науковців припустив, що собак від початку заводять більш здорові люди, які мають сили на щоденні прогулянки та комунікацію з іншими. Водночас подібної закономірності у межах вищезгаданих досліджень виявлено не було.

Для кого спілкування з собакою особливо корисне

Виходячи з отриманої в межах проведених досліджень інформації експерти дійшли висновку, що регулярне спілкування з собакою може бути особливо корисним для людей, які:

страждають від депресії

мають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)

мають відчуття самотності чи ізоляції

живуть в умовах стресу

Крім того, взаємодія з собакою підвищує відчуття відповідальності та декому навіть "дає мету" для подальшого активного життя.