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Коти чи собаки? Вчені визначили, хто насправді краще знімає стрес та знижує ризик деменції

Вівторок 09 квітня 2024 11:30
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Коти чи собаки? Вчені визначили, хто насправді краще знімає стрес та знижує ризик деменції Коти й собаки "впливають" на людей по-різному (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Вчені визначили, взаємодія людини з якими домашніми улюбленцями - котами чи собаками - краще знімає стрес, підвищує концентрацію та знижує ризик виникнення деменції.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як саме хатні тварини "впливають" на людей і стимулюють мозкову активність.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: ScienceDirect, Science Focus, ScienceDaily.

Як хатні улюбленці "впливають" на людей

Згідно з результатами дослідження, проведеного японськими вченими, хатні улюбленці - коти й собаки - суттєво впливають на якість життя людини.

Їхня присутність не лише покращує настрій, але й стимулює активність мозку.

При цьому у власників собак ризик виникнення деменції (синдрому, що впливає на функціонування мозку) набагато нижчий, ніж у власників котів або ж людей без домашніх тварин.

Ще одне дослідження - проведене в південно-корейському Університеті Конкук - дозволило науковцям визначити, що взаємодія людини із собакою позитивно впливає на активність мозку в цілому, зменшує рівень стресу й підвищує концентрацію.

Як собаки стимулюють людський мозок

Електроенцефалограми людей, які брали участь в одному з досліджень, показали, що під час прогулянок, догляду за собакою чи ігор з нею мозкова активність піддослідних суттєво змінюється:

  • збільшується кількість альфа-хвиль, пов'язаних із розслабленим та спокійним станом, позитивними емоціями
  • активуються бета-хвилі, що вказують на підвищення уваги та концентрації за відсутності стресу
  • покращуються когнітивні здібності (особливо у людей похилого віку)
  • знижується артеріальний тиск (зменшується ризик розвитку хвороб серця)
  • покращується вироблення окситоцину - гормону "щастя та любові"

Чому власники собак мають краще здоров'я

На думку дослідників, собаки стимулюють людей до більш активного способу життя та спілкування з іншими. Йдеться про те, що власники чотирилапих:

  • регулярно гуляють на свіжому повітрі
  • є фізично більш активними
  • мають кращий м'язовий тонус
  • мають більше соціальних контактів
  • мають вищу стресостійкість
  • отримують позитивні емоції від спілкування з твариною

Дехто з науковців припустив, що собак від початку заводять більш здорові люди, які мають сили на щоденні прогулянки та комунікацію з іншими. Водночас подібної закономірності у межах вищезгаданих досліджень виявлено не було.

Для кого спілкування з собакою особливо корисне

Виходячи з отриманої в межах проведених досліджень інформації експерти дійшли висновку, що регулярне спілкування з собакою може бути особливо корисним для людей, які:

  • страждають від депресії
  • мають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)
  • мають відчуття самотності чи ізоляції
  • живуть в умовах стресу

Крім того, взаємодія з собакою підвищує відчуття відповідальності та декому навіть "дає мету" для подальшого активного життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сезонні "депресії" у домашніх улюбленців - як вчасно помітити й допомогти тварині.

Читайте також, чи варто спати з котами й собаками в одному ліжку.

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Тварини Вчені
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