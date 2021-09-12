Кот упал в руки футбольных болельщиков просто во время игры: курьезное видео

В США футбольные фанаты на мгновение превратились в настоящих спасателей животных. Это произошло после того, как во время матча американской Главной лиги соккера в Майами с верхнего яруса трибун сорвался кот.

Животное зацепилось за трос и несколько секунд висело. В это время футбольные фанаты с нижних мест стадиона растянули два флага. Таким образом они создали для кота своеобразный тент, который спас ему жизнь.

Инцидент случился во время игры между местной командой "Интер" и "Коламбус Крю".

Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали самое крупное наземное животное Европы - зубра. Это единственный представитель диких быков, который дожил до наших дней.

Его габариты впечатляют: высота в холке составляет около 180 см, а масса - от 400 до 900 килограммов.

Интересно, что в зону отчуждения зубры иногда заходят с Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Беларуси.

Мы также писали о том, что в центре Днепра американка выгуливала поросенка и теленка, которые живут с ней на съемной квартире. Животных девушка купила на Olx, чтобы их не отдали на убой.

Прохожим показалось, что теленок выглядит очень уставшим, поэтому они решили вызвать полицию. Люди также требовали, чтобы правоохранители забрали животных у девушки.