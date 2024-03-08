У космосі знайшли планету з "киплячим океаном": чи можливе там життя

Про яку планету йдеться

Екзопланету, схожу на Нептун, під назвою TOI-270 d вчені відкрили ще у 2019 році.

Вона розташована на відстані близько 73 світлових років від Землі, а її маса становить 4,78 земної.

У межах пошуку придатних для життя умов поза межами Землі астрономи продовжили спостереження за TOI-270 d.

Їхні результати дозволяють припустити, що поверхня планети може бути повністю вкрита океаном.

Такий вигляд може мати ця планета (скріншот: exoplanets.nasa.gov)

Що нового дізнались вчені

Спостереження, проведені за допомогою орбітального інфрачервоного космічного телескопа імені Джеймса Вебба (JWST) NASA, виявили в атмосфері екзопланети:

водяну пару

хімічні ознаки метану й вуглекислого газу

За словами дослідників з Кембриджського університету, така хімічна суміш відповідає:

водному світу, де океан охоплює всю поверхню

атмосфері, багатій на водень

Водночас "спокійного, приємного морського пейзажу" вони не побачили.

JWST до запуску в космос (фото: webb.nasa.gov)

Чи можливе життя на цій планеті

Професор Нікку Мадхусудан, який очолив дослідження, пояснив, що температура океану на цій планеті "могла б сягати 100 градусів за Цельсієм і більше".

Він також висловив думку, що через високий атмосферний тиск гарячий океан може бути рідким. При цьому чи придатний він до життя - наразі невідомо.

Водночас команда науковців з Канади, що провела додаткові дослідження TOI-270 d, заперечує подібну "інтерпретацію"

Вони виявили аналогічні атмосферні хімічні речовини, проте зазначають, що ця планета може бути занадто гарячою для "рідкої води". Замість цього вона мала би мати кам'янисту поверхню з великою щільною атмосферою з водню та водяної пари.

"Яка б точка зору не перемогла, ці останні спостереження демонструють приголомшливе розуміння Джеймсом Веббом природи планет за межами нашої Сонячної системи", - наголосили вчені.

За їхніми словами, "телескоп фіксує зоряне світло, відфільтроване крізь атмосфери планет, що обертаються на орбітах, і дає детальний аналіз хімічних елементів, які там присутні".

"На основі цього астрономи можуть скласти картину умов на поверхні планети - і ймовірність того, що там може вижити життя", - підсумували науковці.