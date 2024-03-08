В космосе нашли планету с "кипящим океаном": возможна ли там жизнь

О какой планете идет речь

Экзопланету, похожую на Нептун, под названием TOI-270 d ученые открыли еще в 2019 году.

Она расположена на расстоянии около 73 световых лет от Земли, а ее масса составляет 4,78 земной.

В рамках поиска подходящих для жизни условий вне Земли астрономы продолжили наблюдение за TOI-270 d.

Их результаты позволяют предположить, что поверхность планеты может быть полностью покрыта океаном.

Такой вид может иметь эта планета (скриншот: exoplanets.nasa.gov)

Что нового узнали ученые

Наблюдения, проведенные с помощью орбитального инфракрасного космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) NASA, обнаружили в атмосфере экзопланеты:

водяной пар

химические признаки метана и углекислого газа

По словам исследователей из Кембриджского университета, такая химическая смесь отвечает:

водному миру, где океан охватывает всю поверхность

атмосфере, богатой водородом

В то же время "спокойного, приятного морского пейзажа" они не увидели.

JWST до запуска в космос (фото: webb.nasa.gov)

Возможна ли жизнь на этой планете

Возглавивший исследование Никку Мадхусудан пояснил, что температура океана на этой планете "могла бы достигать 100 градусов по Цельсию и больше".

Он также выразил мнение, что из-за высокого атмосферного давления горячий океан может быть жидким. При этом годен ли он к жизни - пока неизвестно.

В то же время команда ученых из Канады, которая провела дополнительные исследования TOI-270 d, отрицает подобную "интерпретацию".

Они обнаружили аналогичные атмосферные химические вещества, однако отмечают, что эта планета может быть слишком горячей для "жидкой воды". Вместо этого она должна была бы иметь каменистую поверхность с большой плотной атмосферой из водорода и водяного пара.

"Какая бы точка зрения не победила, эти последние наблюдения демонстрируют потрясающее понимание Джеймсом Уэббом природы планет за пределами нашей Солнечной системы", - отметили ученые.

По их словам, "телескоп фиксирует звездный свет, отфильтрованный сквозь атмосферы планет, которые вращаются на орбитах, и дает детальный анализ химических элементов, которые там присутствуют".

"На основе этого астрономы могут составить картину условий на поверхности планеты - и вероятность того, что там может выжить жизнь", - подытожили ученые.