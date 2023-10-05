Космическая мода. Prada создаст скафандры для новой миссии NASA на Луну (фото)

Американская космическая компания Axiom Space и итальянский модный дом Prada анонсировали коллаборацию для создания скафандров, которые будут использоваться в миссии на Луну.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Space News .

Что известно о брендовых скафандрах

Исполнительный директор Axiom Space Майкл Суффредини объясняет, что выбор партнера пал именно на Prada, потому что они больше, чем просто модная компания.

Prada поможет в работе над внешним слоем скафандра, который должен оградить внутренние слои костюма от космической среды, включая лунную пыль, при этом не препятствуя его подвижности.

Разработчики отмечают, что в такие вещи очень важно вкладывать смыслы, поэтому модный дом отлично справится с этой задачей. Кроме того, не последнюю роль играет вес скафандра. По словам Суффредини, использование композитов - специальных материалов - для туловища и штанов могло бы сделать костюм более легким.

Сотрудничество двух компаний зародилось в Италии. Тогда Prada как раз искала, где применить свой технический опыт в сферах, не причастных к моде.

"Наша первая встреча была очень интересной, потому что мы на самом деле обсуждали идеи о том, как работать вместе. Мы не знали точно, что это будет. Мы хотели работать с очень перспективными компаниями в других отраслях, а не только в космосе", - рассказывает директор космической компании.

Скафандр разрабатывают на заказ NASA суммой 228,5 миллиона долларов.

Пока неизвестно, как именно будет выглядеть костюм, потому что компании показали только эскизы. Однако главный акцент планируют сделать на функциональности.

Эскиз скафандра от Prada (фото: spacenews.com)

"Это будет выглядеть очень уникально по сравнению с тем, как выглядели скафандры раньше", - резюмировал Майкл Суффредини.