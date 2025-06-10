Космічна експансія Маска. Скільки супутників Starlink кружлятиме над Землею у 2025 році

Скільки супутників Starlink перебуває на орбіті

Станом на травень 2025 року, орбітальне угруповання Starlink налічує понад 7600 супутників. Це число постійно змінюється, оскільки Starlink продовжує активно запускати нові апарати.

Скільки супутників Starlink буде в кінцевому підсумку? На даний момент Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) схвалила 15 000. Це здається багато, але є лише частиною довгострокової мети Starlink. Компанія сподівається вивести на орбіту близько 42 000 супутників, щоб забезпечити по-справжньому глобальне покриття.

Який вигляд мають супутники Starlink

Кожен супутник має плоский корпус прямокутної форми і важить близько 260 кг. Центральна частина оснащена чотирма потужними антенами для передачі інтернет-сигналів, а велика сонячна батарея забезпечує живлення.

Кожен супутник використовує набір лазерів для зв'язку з чотирма іншими супутниками на орбіті. Вони також оснащені іонними двигунами, що працюють на криптоновому газі, для підтримки орбіти.

Як довго супутники Starlink залишаються на орбіті?

Супутники Starlink розраховані на перебування в космосі близько п'яти років. У міру наближення терміну закінчення служби супутники будуть спрямовані в атмосферу Землі, де вони згорять.

Starlink надає сигнал користувачам у важкодоступних районах (фото: Getty Images)

Чому в астрономів проблеми зі Starlink?

Можливо, ви чули, що у деяких астрономів є претензії до супутників Starlink. Річ у тім, що ці супутники яскраві та швидко переміщаються по небу, що може заважати під час використання телескопа або обсерваторії для вивчення зірок.

Зі свого боку, SpaceX спробувала мінімізувати світлове забруднення, покривши супутники темним матеріалом. На жаль, випробування показали, що це порушить контроль температури супутника.

Замість цього Starlink наразі запускає нові супутники з технологією VisorSat. Це завуальований спосіб сказати, що у них є сонцезахисний козирок, який зменшує відблиски сонячного світла, що відбивається назад на Землю.

Чи є супутники Starlink дійсно великою проблемою?

Зараз це лише невелика проблема, але справжня стурбованість виникає, коли небо буде заповнене супутниками такого типу.

Starlink планує вивести на орбіту щонайменше 42 000 апаратів. Існує також проект Kuiper від Amazon, який у віддаленому майбутньому стане конкурентом Starlink, і кілька інших невеликих компаній.

Крім проблеми "поганої видимості неба", занадто велика кількість малих супутників може неминуче призвести до зіткнень з іншими супутниками або космічними апаратами.