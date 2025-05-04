Косметологи на межі дозволеного: які процедури небезпечно робити без хірурга

Косметологія - популярний в Україні напрям для змін у зовнішності. І до того ж він менш радикальний, ніж пластична хірургія. Проте не за всіма процедурами безпечно ходити до косметологів.

Чому не всі процедури можуть виконувати косметологи

Основна кількість процедур, яку виконують косметологи, стосується ін'єкцій. Це будь-які проколи шкіри, тобто інвазивні процедури.

У березні 2024 року МОЗ України внесло зміни в законодавчі акти, і тепер для того, щоб проводити інвазивні процедури косметологи повинні отримати сертифікат дерматолога-хірурга.

Зміни до номенклатури лікарських спеціальностей (скриншот: МОЗ)

Які процедури небезпечно робити

За словами Дмитра Слоссера, серйозна ситуація склалася з ліпосакціями.

"Я хочу на цьому наголосити, тому що косметологи побачили інструмент. Але це має вигляд як ніби знайшли ту канюлю, їм показали, як з нею працювати й вони поголовно зараз роблять. У них називається це не ліпосакція, називається ліпоредукція, хоча те саме: під місцевим знеболенням пацієнту через проколи видаляється жир", - пояснює він.

Ліпоредукція - це інвазивна процедура з анестезіологічними нюансами. Крім того, фахівцю потрібно добре розумітися на анатомії тіла людини.

"Коли я побачив відео з майстер-класу з ліпоредукції, там стоять квіти в якихось антисанітарних умовах, косметологи стоять і відсмоктують жир, ну це жах. І ми вже бачимо ускладнення, які відбуваються після таких процедур", - наголошує лікар.

За його словами, бувають передозування знеболювальними, гематоми, асиметрії, тобто класичні ускладнення, які потребують втручання пластичного хірурга. Також речовина, яку використовують для ін'єкцій, може потрапити в кров, тромбувати судини та спровокувати розвиток некрозу.

Також небезпечною може бути процедура ниткового ліфтингу. Це безопераційний метод омолодження обличчя за допомогою спеціальних ниток, які вводять в зони обличчя, де потрібно підтягнути тканини з метою корекції вікових змін шкіри. Для введення ниток в тканини використовують голки або канюлі - голки з тупим кінцем.

"Ставити нитки теж небезпечно, тому що фактично в сліпу треба глибоко пройти гострою голкою. Це ризиковано, тому що вони проходять дуже близько до нервів. Ми прям бачимо, що ця нитка пройшла біля нерва", - розповідає Слоссер.

До того ж якщо в майбутньому пластичний хірург буде виконувати підтяжку обличчя, саме нитки можуть зменшити шанси на якісну операцію.