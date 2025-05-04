Косметологи на грани дозволенного: какие процедуры опасно делать без хирурга

Косметология - популярное в Украине направление для изменений во внешности. И к тому же оно менее радикальное, чем пластическая хирургия. Однако не за всеми процедурами безопасно ходить к косметологам.

Почему не все процедуры могут выполнять косметологи

Основное количество процедур, которое выполняют косметологи, касается инъекций. Это любые проколы кожи, то есть инвазивные процедуры.

В марте 2024 года МОЗ Украины внесло изменения в законодательные акты, и теперь для того, чтобы проводить инвазивные процедуры косметологи должны получить сертификат дерматолога-хирурга.

Изменения в номенклатуру врачебных специальностей (скриншот: МОЗ)

Какие процедуры опасно делать

По словам Дмитрия Слоссера, серьезная ситуация сложилась с липосакциями.

"Я хочу это подчеркнуть, потому что косметологи увидели инструмент. Но это выглядит как будто нашли ту канюлю, им показали, как с ней работать и они поголовно сейчас делают. У них называется это не липосакция, называется липоредукция, хотя то же самое: под местным обезболиванием пациенту через проколы удаляется жир", - объясняет он.

Липоредукция - это инвазивная процедура с анестезиологическими нюансами. Кроме того, специалисту нужно хорошо разбираться в анатомии тела человека.

"Когда я увидел видео с мастер-класса по липоредукции, там стоят цветы в каких-то антисанитарных условиях, косметологи стоят и отсасывают жир, ну это ужас. И мы уже видим осложнения, которые происходят после таких процедур", - отмечает врач.

По его словам, бывают передозировки обезболивающими, гематомы, асимметрии, то есть классические осложнения, требующие вмешательства пластического хирурга. Также вещество, которое используют для инъекций, может попасть в кровь, тромбировать сосуды и спровоцировать развитие некроза.

Также опасной может быть процедура нитевого лифтинга. Это безоперационный метод омоложения лица с помощью специальных нитей, которые вводят в зоны лица, где нужно подтянуть ткани с целью коррекции возрастных изменений кожи. Для введения нитей в ткани используют иглы или канюли - иглы с тупым концом.

"Ставить нити тоже опасно, потому что фактически в слепую надо глубоко пройти острой иглой. Это рискованно, потому что они проходят очень близко к нервам. Мы прям видим, что эта нить прошла возле нерва", - рассказывает Слоссер.

К тому же если в будущем пластический хирург будет выполнять подтяжку лица, именно нити могут уменьшить шансы на качественную операцию.