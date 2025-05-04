Косметологи на грани дозволенного: какие процедуры опасно делать без хирурга
Косметология - популярное в Украине направление для изменений во внешности. И к тому же оно менее радикальное, чем пластическая хирургия. Однако не за всеми процедурами безопасно ходить к косметологам.
Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал пластический хирург Дмитрий Слоссер.
Почему не все процедуры могут выполнять косметологи
Основное количество процедур, которое выполняют косметологи, касается инъекций. Это любые проколы кожи, то есть инвазивные процедуры.
В марте 2024 года МОЗ Украины внесло изменения в законодательные акты, и теперь для того, чтобы проводить инвазивные процедуры косметологи должны получить сертификат дерматолога-хирурга.
Изменения в номенклатуру врачебных специальностей (скриншот: МОЗ)
Какие процедуры опасно делать
По словам Дмитрия Слоссера, серьезная ситуация сложилась с липосакциями.
"Я хочу это подчеркнуть, потому что косметологи увидели инструмент. Но это выглядит как будто нашли ту канюлю, им показали, как с ней работать и они поголовно сейчас делают. У них называется это не липосакция, называется липоредукция, хотя то же самое: под местным обезболиванием пациенту через проколы удаляется жир", - объясняет он.
Липоредукция - это инвазивная процедура с анестезиологическими нюансами. Кроме того, специалисту нужно хорошо разбираться в анатомии тела человека.
"Когда я увидел видео с мастер-класса по липоредукции, там стоят цветы в каких-то антисанитарных условиях, косметологи стоят и отсасывают жир, ну это ужас. И мы уже видим осложнения, которые происходят после таких процедур", - отмечает врач.
По его словам, бывают передозировки обезболивающими, гематомы, асимметрии, то есть классические осложнения, требующие вмешательства пластического хирурга. Также вещество, которое используют для инъекций, может попасть в кровь, тромбировать сосуды и спровоцировать развитие некроза.
Также опасной может быть процедура нитевого лифтинга. Это безоперационный метод омоложения лица с помощью специальных нитей, которые вводят в зоны лица, где нужно подтянуть ткани с целью коррекции возрастных изменений кожи. Для введения нитей в ткани используют иглы или канюли - иглы с тупым концом.
"Ставить нити тоже опасно, потому что фактически в слепую надо глубоко пройти острой иглой. Это рискованно, потому что они проходят очень близко к нервам. Мы прям видим, что эта нить прошла возле нерва", - рассказывает Слоссер.
К тому же если в будущем пластический хирург будет выполнять подтяжку лица, именно нити могут уменьшить шансы на качественную операцию.
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