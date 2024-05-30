Косметолог сказала, що зараз в тренді у світі краси

У світі краси постійно змінюються тренди та умовні ідеали, і за цим дуже цікаво спостерігати та бути в курсі подій.
Детальніше про сучасні тренди розповідає РБК-україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис лікаря-косметолога Анни Тарасенко.
Анна Каже, що це ніщо інше, як натуральність, здоровʼя організму, здоровʼя та якість шкіри.
"Приблизно від кожного дієтолога, ендокринолога та будь-кого, звʼязаного зі здоровʼям та красою ми чуємо про важливість здорового способу життя, налагоджений сон та мінімізацію стресу. А що робити, якщо у нашому житті стрес - це одна із ключових ланок, а повноцінний сон взагалі уявляється чимось нереальним? Головне - не впадати у відчай!", - підкреслює косметолог.
⠀Перше, що ми робимо за словами косметолога - це коригуємо дефіцити. Слідкуємо, щоб кожна із систем працювала максимально стабільно. Для цього потрібно - здати базовий набір аналізів, покрити усі дефіцити (білок, залізо, вітамін Д 3 і т.д).
"Наша втома та недосипання завжди показують себе на нашому обличчі", - відмічає лікар.
Які тренди є у світі краси (фото: Freepik)
"Висновки: відновити дефіцити, працювати над шкірою системно. Тільки тоді ми отримаємо стійкий та крутий результат", - резюмує Анна.
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