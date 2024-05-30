Косметолог сказала, что сейчас в тренде в мире красоты

Что сейчас в тренде в мире красоты

Анна Говорит, что это не что иное, как натуральность, здоровье организма, здоровье и качество кожи.

"Приблизительно от каждого диетолога, эндокринолога и любого, связанного со здоровьем и красотой мы слышим о важности здорового образа жизни, отлаженном сне и минимизации стресса. А что делать, если в нашей жизни стресс - это одно из ключевых звеньев, а полноценный сон вообще представляется чем-то нереальным? Главное - не отчаиваться!", - подчеркивает косметолог.

⠀Первое, что мы делаем по словам косметолога – это корректируем дефициты. Следим, чтобы каждая из систем работала максимально стабильно. Для этого нужно – сдать базовый набор анализов, покрыть все дефициты (белок, железо, витамин Д 3 и т.д).

"Наша усталость и недосыпание всегда показывают себя на нашем лице", - отмечает врач.

Какие тренды есть в мире красоты (фото: Freepik)

Что поможет?

фотоомоложение. Действительно 100% доказательная процедура с положительным эффектом на уровне кожи.

биоревитализация. Можно почти всем, препарат подбираем индивидуально под нужду.

ботулинотерапия. Как бы то ни было, но это единственная действительно действенная процедура против морщин, которая дает результат почти сразу. Все наши переживания и отрицательные эмоции отражаются на нашем лице морщинами. Это процедура профилактики. Как только заметили малые изломы – пора!

уход. Он должен быть системным каждый день. Только тогда вы получите стойкий и длительный результат.

"Выводы: восстановить дефициты, работать над кожей системно. Только тогда мы получим устойчивый и крутой результат", - резюмирует Анна.