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Косметолог сказала, что сейчас в тренде в мире красоты

Какие тренды есть в мире красоты (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

В мире красоты постоянно меняются тренды и условные идеалы, и за этим интересно наблюдать и быть в курсе событий.

Детальнее о современных трендах рассказывает РБК-украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост врача-косметолога Анны Тарасенко.

Что сейчас в тренде в мире красоты

Анна Говорит, что это не что иное, как натуральность, здоровье организма, здоровье и качество кожи.

"Приблизительно от каждого диетолога, эндокринолога и любого, связанного со здоровьем и красотой мы слышим о важности здорового образа жизни, отлаженном сне и минимизации стресса. А что делать, если в нашей жизни стресс - это одно из ключевых звеньев, а полноценный сон вообще представляется чем-то нереальным? Главное - не отчаиваться!", - подчеркивает косметолог.

⠀Первое, что мы делаем по словам косметолога – это корректируем дефициты. Следим, чтобы каждая из систем работала максимально стабильно. Для этого нужно – сдать базовый набор анализов, покрыть все дефициты (белок, железо, витамин Д 3 и т.д).

"Наша усталость и недосыпание всегда показывают себя на нашем лице", - отмечает врач.

Какие тренды есть в мире красоты (фото: Freepik)

Что поможет?

  • фотоомоложение. Действительно 100% доказательная процедура с положительным эффектом на уровне кожи.
  • биоревитализация. Можно почти всем, препарат подбираем индивидуально под нужду.
  • ботулинотерапия. Как бы то ни было, но это единственная действительно действенная процедура против морщин, которая дает результат почти сразу. Все наши переживания и отрицательные эмоции отражаются на нашем лице морщинами. Это процедура профилактики. Как только заметили малые изломы – пора!
  • уход. Он должен быть системным каждый день. Только тогда вы получите стойкий и длительный результат.

"Выводы: восстановить дефициты, работать над кожей системно. Только тогда мы получим устойчивый и крутой результат", - резюмирует Анна.

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