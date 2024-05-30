Косметолог сказала, що зараз в тренді у світі краси

У світі краси постійно змінюються тренди та умовні ідеали, і за цим дуже цікаво спостерігати та бути в курсі подій.

Детальніше про сучасні тренди розповідає РБК-україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис лікаря-косметолога Анни Тарасенко.

Що зараз в тренді у світі краси

Анна Каже, що це ніщо інше, як натуральність, здоровʼя організму, здоровʼя та якість шкіри.

"Приблизно від кожного дієтолога, ендокринолога та будь-кого, звʼязаного зі здоровʼям та красою ми чуємо про важливість здорового способу життя, налагоджений сон та мінімізацію стресу. А що робити, якщо у нашому житті стрес - це одна із ключових ланок, а повноцінний сон взагалі уявляється чимось нереальним? Головне - не впадати у відчай!", - підкреслює косметолог.

⠀Перше, що ми робимо за словами косметолога - це коригуємо дефіцити. Слідкуємо, щоб кожна із систем працювала максимально стабільно. Для цього потрібно - здати базовий набір аналізів, покрити усі дефіцити (білок, залізо, вітамін Д 3 і т.д).

"Наша втома та недосипання завжди показують себе на нашому обличчі", - відмічає лікар.

Які тренди є у світі краси (фото: Freepik)

Що допоможе?

фотоомолодження. Дійсно 100% доказова процедура з позитивним ефектом на рівні шкіри.

біоревіталізація. Можна майже всім, препарат підбираємо індивідуально під потребу.

ботулінотерапія. Як би не було, але це єдина дійсно дієва процедура проти зморшок, яка дає результат майже одразу. Усі наші переживання та негативні емоції відбиваються на нашому обличчі зморшками. Це процедура профілактики. Як тільки помітили малі заломи - пора!

догляд. Він повинен бути системним, кожен день. Тільки тоді ви отримаєте стійкий та довготривалий результат.

"Висновки: відновити дефіцити, працювати над шкірою системно. Тільки тоді ми отримаємо стійкий та крутий результат", - резюмує Анна.