ua en ru
Ср, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Косметолог рассказала, что такое гиалуроновые усы и как от них избавиться (видео)

Среда 22 мая 2024 20:33
UA EN RU
Косметолог рассказала, что такое гиалуроновые усы и как от них избавиться (видео) Что такое гиалуроновые усы и как их избавиться (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Тарасенко Анна

С таким явлением, как гиалуроновые усы - может столкнуться почти любая женщина, делавшая инъекции, но что это, и как с этим бороться, знают не все.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-видео врача-косметолога Анны Тарасенко.

Что такое гиалуроновые усы

Гиалуроновые усы, по словам Анны, это эстетический эффект, возникающий после увеличения губ гиалуроновой кислотой и выглядящий как горизонтальный валик над верхней губой.

Почему возникают гиалуроновые усы

Причина первая. Неправильное введение препарата

"Если филлер введен очень поверхностно или в избыточном количестве - он будет мигрировать", - говорит врач-косметолог.

Причина вторая. Особенности анатомии

По словам косметолога, некоторые пациенты имеют анатомические особенности и более склонны к миграции препарата.

Причина третья. Неподходящий препарат

"Использование низкокачественной гиалуроновой кислоты или слишком плотного препарата для ваших губ может привести к миграции", - говорит врач.

Косметолог рассказала, что такое гиалуроновые усы и как от них избавиться (видео)

Что такое гиалуроновые усы и как их избавиться (фото: Freepik)

Как избежать гиалуроновых усов

Анна советует обращаться к косметологу исключительно с высшим медицинским образованием, знающим все тонкости работы с разными видами препаратов. А также проводите очную консультацию с лечащим врачом, он оценит ваши губы и подберет правильный препарат.

"Итак, доверяйте свое лицо - только профессионалам", - советует Анна.

@dr_tarasenko_anna Дуже часто вимушена відмовляти у збільшенні губ саме через таку міграцію Це легко вирішити- розчинити мігрувавший препарат гіалуронідазою та створити більш природню та натурально форму #косметологія #красота #УходЗаКожей #Косметолог #Антиэйдж #ЗдороваяКожа #Акне #СоветыПоКрасоте #МаскаДляЛица #ЧисткаЛица #СияющаяКожа #ПрофессиональныйУход #ГиалуроноваяКислота #Пилинг #ЭстетическаяМедицина #БьютиСоветы #МолодостьКожи #КосметическиеПроцедур #СекретыКрасоты Moi...Lolita - Angèle - Trinix Remix

Раньше мы рассказывали, какую внешность мы подсознательно считаем красивой.

Также читайте, почему витамин D не полезен для кожи.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота Косметология Здоровье Женщины
NEWS
В Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию
В Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию