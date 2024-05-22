Косметолог рассказала, что такое гиалуроновые усы и как от них избавиться (видео)
С таким явлением, как гиалуроновые усы - может столкнуться почти любая женщина, делавшая инъекции, но что это, и как с этим бороться, знают не все.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-видео врача-косметолога Анны Тарасенко.
Что такое гиалуроновые усы
Гиалуроновые усы, по словам Анны, это эстетический эффект, возникающий после увеличения губ гиалуроновой кислотой и выглядящий как горизонтальный валик над верхней губой.
Почему возникают гиалуроновые усы
Причина первая. Неправильное введение препарата
"Если филлер введен очень поверхностно или в избыточном количестве - он будет мигрировать", - говорит врач-косметолог.
Причина вторая. Особенности анатомии
По словам косметолога, некоторые пациенты имеют анатомические особенности и более склонны к миграции препарата.
Причина третья. Неподходящий препарат
"Использование низкокачественной гиалуроновой кислоты или слишком плотного препарата для ваших губ может привести к миграции", - говорит врач.
Что такое гиалуроновые усы и как их избавиться (фото: Freepik)
Как избежать гиалуроновых усов
Анна советует обращаться к косметологу исключительно с высшим медицинским образованием, знающим все тонкости работы с разными видами препаратов. А также проводите очную консультацию с лечащим врачом, он оценит ваши губы и подберет правильный препарат.
"Итак, доверяйте свое лицо - только профессионалам", - советует Анна.
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