Косметолог сказала, яку зовнішність ми підсвідомо вважаємо красивою (відео)

Зовнішність - у кожного з нас дуже індивідуальна, і правду кажуть, що немає в цьому світі негарних жінок, всі ми по-своєму гарні та привабливі. Але у більшості людей є певна картинка красивої жінки у голові, а ще є підсвідомість, яка вирішує чи є ця людина для нас гарною.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Tik-Tok відео косметолога Анни Тарасенко.

Яку зовнішність ми підсвідомо вважаємо красивою

За словами Анни, це гарне лице у нашій підсвідомості - це зовсім не типове сучасне жіноче обличчя з кутами Джолі, трикутним підборіддям, які багато хто робить зараз.

Адже саме такі риси обличчя багато жінок хочуть мати й звертаються за допомогою до косметологів, навіть не підозрюючи, що на підсвідомому рівні ми сприймаємо зовсім інший типаж.

"Підсвідомо ми вважаємо привабливими дитячі обличчя, тобто, пухкі губки, м’які щічки та чиста шкіра - викликають у нас багато приємних емоцій. Дитячі риси нам нагадують про невинність, безтурботність та радість. А це завжди асоціюється з красою", - розповідає косметолог.

Яку зовнішність ми підсвідомо вважаємо красивою (фото: Freepik)

Також Анна каже, що варто пам’ятати про те, що кути Джолі, підходять лише Анджеліні Джолі.

Виходячи зі слів лікаря-косметолога, можна резюмувати, що врешті-решт, підсвідомо нам подобається природність, а не перероблені обличчя, які хочуть підігнати себе під сучасні стандарти, які нам диктують соцмережі. Та це вибір кожного, адже всі ми сприймаємо цей світ і красу у ньому під власним кутом.