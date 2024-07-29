Косметолог рассказала, что на самом деле выдает реальный возраст человека
Некоторые женщины с виду могут быть на несколько лет моложе своего возраста. Оказывается, есть определенные признаки, издающие возраст человека, а также способы эффективно бороться с ними.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача-косметолога Анны Тарасенко.
Что выдает возраст человека
По словам эксперта, частая проблема, что в погоне за явными признаками возраста все забывают о мелочах, которые на 70% сильнее выдают возраст.
Рельеф кожи, мелкие морщины, снижение эластичности кожи, дряблость, морщины и изгибы, пигментация.
Часто люди в борьбе за идеальными формами лица забывают о качестве кожи. Ботулотоксин, мезотерапия, биоревитализация, шлифование - это никто не отменял.
Кисти рук
Косметолог отметила, что часто у женщин идеальное лицо без морщин, но их руки говорят о настоящем возрасте.
Не забывайте уплотнять кожу рук и питать ее. Подойдет полимолочная кислота, биоревитализация и мезотерапия.
Кожа шеи
Не забывайте, что кожу шеи также видна и ей нужен уход. По словам эксперта, для этой области подойдут такие процедуры как мезотерапия, лазерные процедуры, заполнение мелких морщин филлерами и радиес.
Уход за кожей на шее должен быть комплексным, тщательным, и содержащим различные домашние маски (с лифтинг-эффектом) и салонные процедуры. Особенно важно следить за своей осанкой, именно неправильное положение тела - первая причина появления морщин на этом участке.
"Не уделяйте внимание каким-нибудь одним зонам и при этом обделяя другие", - добавила Тарасенко.
Добавим, еще один признак, который выдает реальный возраст женщины - потрескавшиеся губы. Обычно женщины постарше настолько заняты работой, семьей и другими хлопотами, что просто забывают наносить бальзам на губки. Следует тщательно ухаживать за этой областью тела.
Воздействие макияжа и стиля одежды
Устаревший макияж или стиль одежды также прибавляют возрасту. Бороться с этой проблемой довольно легко: попробуйте обновить гардероб.
Выбирая одежду, обращайте внимание на подчеркивающую ваши сильные стороны и отвечающую модным тенденциям современности. В макияже лучше отдавать предпочтение свежим и натуральным тонам, а вот ярких цветов и тяжелых текстур лучше избегать.
Ранее мы сообщали о средстве, которое эффективно борется со старением кожи.
Также мы писали о 9 причинах, почему возникают проблемы с кожей после 30 лет.