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Косметолог розповіла, які популярні лайфхаки по догляду за шкірою насправді "вбивають" її

Які засоби шкодять шкірі (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

В інтернеті поширюють безліч порад щодо догляду за шкірою обличчя, які начебто мають зберегти її молодість та красу. Деякі народні засоби та лайфхаки можливо й дійсно мають цілющу дію, а от деякі з них навпаки можуть дуже нашкодити шкірі.

Про це розповіла косметолог Юлія Мельничук на своїй сторінці в Instagram.

Що шкодить шкірі

"Моя мама ніколи не ходила до косметолога, мала один крем на всі випадки життя, а я б хотіла навчитись доглядати за собою..." - ось таку фразу я часто чую від клієнток. І мене тішить, що підхід до догляду за собою змінюється та жінки починають розуміти наскільки важливо правильно доглядати за собою", - пише лікар.

При цьому вона зазначає, що разом із цим у суспільстві все ще міцно вкорінені "диво-лайфхаки", які насправді не допомагають шкірі, а "вбивають" її.

Косметолог ділиться порадами, яких засобів варто уникати у догляді за шкірою, аби не нашкодити їй.

Спиртові настої для протирання

Протирання обличчя спиртом або спиртовими настоянками трав і квітів ніякої користі не приносить. А навпаки - викликає почервоніння, сухість і подразнення шкіри.

Скраби із кавової гущі

Використання скрабів із подрібнених плодових кісточок чи кавової гущі - шкідливе. Гострі абразивні частинки утворюють на шкірі мікроподряпини, які провокують подразнення і можуть бути причиною запалення та спровокувати висипання на шкірі.

Нерегулярне використання сонцезахисного крему

Використовувати крем із захистом проти сонця лише під час поїздок на море - неправильний підхід у догляді за шкірою. Ультрафіолет впливає на шкіру весь рік, викликаючи фотостаріння та пігментацію.

Для того, щоб уникнути цього, використовуйте крем SPF постійно, змінюючи індекс в залежності від пори року.

Раніше ми писали про те, які хитрощі допоможуть сповільнити старіння шкіри.

Читайте також про те, як доглядати за зоною декольте, щоб зберегти красу і молодість шкіри.

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