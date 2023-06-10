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Косметолог рассказала, какие популярные лайфхаки по уходу за кожей на самом деле "убивают" ее

Какие средства вредят коже (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

В интернете распространяют множество советов по уходу за кожей лица, которые должны сохранить ее молодость и красоту. Некоторые народные средства и лайфхаки, возможно, и действительно обладают целебным действием, а вот некоторые из них наоборот могут сильно навредить коже.

Об этом рассказала косметолог Юлия Мельничук на своей странице в Instagram.

Что вредит коже

"Моя мама никогда не ходила к косметологу, имела один крем на все случаи жизни, а я хотела бы научиться ухаживать за собой..." - вот такую фразу я часто слышу от клиенток. И меня радует, что подход к уходу за собой меняется и женщины начинают понимать, насколько важно правильно ухаживать за собой", - пишет врач.

При этом она отмечает, что вместе с этим в обществе все еще крепко укоренены "чудо-лайфхаки", которые на самос деле не помогают коже, а "убивают" ее.

Косметолог делится советами, каких средств следует избегать в уходе за кожей, чтобы не навредить ей.

Спиртовые настои для протирания

Протирание лица спиртом или спиртовыми настойками трав и цветов никакой пользы не приносит. А наоборот - вызывает покраснение, сухость и раздражение кожи.

Скрабы из кофейной гущи

Использование скрабов из измельченных плодовых косточек или кофейной гущи - вредно. Острые абразивные частицы образуют на коже микроцарапины, которые провоцируют раздражение и могут являться причиной воспаления и спровоцировать высыпи на коже.

Нерегулярное использование солнцезащитного крема

Использовать крем с защитой против солнца только во время поездок на море - неправильный подход в уходе за кожей. Ультрафиолет оказывает влияние на кожу весь год, вызывая фотостарение и пигментацию.

Для того чтобы избежать этого, используйте крем SPF постоянно, меняя индекс в зависимости от времени года.

Раньше мы писали о том, какие уловки помогут замедлить старение кожи.

Читайте также о том, как ухаживать за зоной декольте, чтобы сохранить красоту и молодость кожи.

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