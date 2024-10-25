Косметолог розповіла, як підібрати засоби для шкіри, які сприятимуть молодості

Як доглядати за шкірою

За словами експерта, варто підбирати засоби, які відповідають вашому типу шкіри.

Суха шкіра потребує зволожуючих засобів з керамідами, полінуклеотидами, екзосомами та гіалуроновою кислотою.

Тоді як жирна шкіра краще реагує на легкі гелі з гіалуроновою кислотою, пептидами і саліциловою кислотою.

Косметолог зазначила, що мінімалізм - запорука успіху. Уникайте перевантаження шкіри великою кількість засобів. Важливо використовувати лише те, що дійсно необхідно.

Використання занадто великої кількості продуктів, особливо кількох засобів проти старіння, може викликати подразнення шкіри. Замість цього зосередьтеся на базовому догляді.

Загалом, у щоденному догляді повинно бути очищення шкіри, тонізація, зволоження та захист від сонця. За необхідності варто додати засоби для лікування проблемної шкіри.

"Не довіряйте порадам подруг та "експертам" з TikTok, адже шкіра кожної людини унікальна", - зазначила Тіщенко.

Лише лікар може проаналізувати стан шкіри та порадить лише ті засоби, які вам підійдуть.

Можна також використовувати сироватки для шкіри, насичені активними речовинами. Одні освітлюють, інші зволожують, а треті борються зі старінням. Ідеальний час для використання сироватки також може відрізнятися: деякі ефективніші вранці, а інші дають найкращі результати увечері.

Які продукти шкодять шкірі

Сюди відносяться смажені, копчені, жирні страви, продукти з великою кількістю барвників і підсилювачів смаку та солодощі. Ці шкідливі речовини проходять через наш природний фільтр - печінку й одразу проявляються на шкірі.

Зазвичай на обличчі та спині з’являються висипання, комедони, лущення, погіршується загальний вигляд і стан шкіри.

Важливо знати, що шкіра та органи травлення перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому варто стежити за своїм харчуванням.