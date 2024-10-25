Косметолог рассказала, как подобрать средства для кожи, которые будут способствовать молодости

Как ухаживать за кожей

По словам эксперта, следует подбирать средства, которые соответствуют вашему типу кожи.

Сухая кожа нуждается в увлажняющих средствах с керамидами, полинуклеотидами, экзосомами и гиалуроновой кислотой.

В то время как жирная кожа лучше реагирует на легкие гели с гиалуроновой кислотой, пептидами и салициловой кислотой.

Косметолог отметила, что минимализм - залог успеха. Избегайте перегрузки кожи большим количеством средств. Важно использовать только то, что действительно нужно.

Использование слишком большого количества продуктов, особенно нескольких средств против старения, может вызвать раздражение кожи. Вместо этого сосредоточьтесь на базовом уходе.

В общем, в ежедневном уходе должно быть очищение кожи, тонизация, увлажнение и защита от солнца. При необходимости следует добавить средства для лечения проблемной кожи.

"Не доверяйте советам подруг и "экспертам" из TikTok, ведь кожа каждого человека уникальна", - отметила Тищенко.

Только врач может проанализировать состояние кожи и посоветует только те средства, которые вам подойдут.

Можно использовать сыворотки для кожи, насыщенные активными веществами. Одни освещают, другие увлажняют, а третьи борются со старением. Идеальное время для использования сыворотки также может отличаться: некоторые более эффективные утром, а другие дают лучшие результаты вечером.

Какие продукты вредят коже

Сюда относятся жареные, копченые, жирные блюда, продукты с большим количеством красителей и усилителей вкуса и сладости. Эти вредные вещества проходят через наш природный фильтр - печень и сразу проявляются на коже.

Обычно на лице и спине появляются сыпь, комедоны, шелушение, ухудшается общий вид и состояние кожи.

Важно знать, что кожа и пищеварительные органы находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому следует следить за своим питанием.