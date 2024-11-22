Косметолог рассказала, действительно ли цинк помогает продолжить действие ботокса

Продолжить действие ботокса многие пытаются с помощью добавок с цинком. Косметолога рассказала, действительно ли это работает и как можно увеличить действие ботокса.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что такое ботокс и сколько времени он действует.

Что такое ботокс

Ботокс - это инъекция ботулинического токсина, производимого бактерией Clostridium botulinum, который блокирует нервные сигналы и заставляет мышцы расслабляться.

Ботулинотерапия используется в косметологии для разглаживания морщин лба, межбровья, подбородка, носа, шеи.

Уколы ботокса безопасны и гипоаллергенны, не нарушают мимику лица и не вызывают отторжения. Перед процедурой ботулинотерапии необходимо записаться на консультацию дерматолога, чтобы выявить возможные противопоказания препарату.

Помогает ли цинк продолжить действие ботокса

Косметолог Анна Белошицкая рассказала, что исследования показывают, что пациенты часто развивают нечувствительность к ботулотоксину при снижении уровня цинка.

Кроме того, есть данные исследований, которые свидетельствуют, что прием цинка влияет на длительность эффекта от ботулинотерапии.

Дефицит цинка может быть при:

длительном приеме оральных контрацептивов (КОК)

инфекционных заболеваниях

заболеваниях печени и желчного пузыря, артритах

длительном стрессе

интенсивных физических нагрузок

У взрослого человека в организме содержится примерно 2-3 г цинка, при этом 60% цинка содержится в мышцах, а 30% в костях.

Для получения более длительного эффекта от ботокса косметологи рекомендуют принимать препараты с цинком за 2 недели до процедуры ботулинотерапии.

Дерматолог Линдси Зубрицки добавила, что прием цинка перед инъекцией ботокса увеличивает эффективность и продолжительность ботокса на 30%.

Сколько действует ботокс

Важно помнить, что ботокс не вечен: эффект от инъекций исчезает от трех до шести месяцев.

"Молекули ботокса нужен цинк, чтобы помочь более эффективно связываться с тканями", - отметил доктор медицинских наук Джон Родни.

Согласно данным исследования, пациенты, принимавшие глюконат цинка или плацебо, не заметили никакой разницы в том, как долго действовал ботокс. Но у тех, кто принимал цинк и фитазу, эффект ботокса продолжался в среднем на 30% дольше других.

"Некоторые поставили под сомнение результаты этого исследования, поскольку пациентам давали разные дозы цинка, и не были определены базовые уровни цинка, чтобы показать, были ли у этих пациентов дефицит или нет", - добавил медик.

Эксперты все же склоняются к мнению, что прием добавок цинка в течение короткого периода времени, как правило, должен быть безопасным. Людям следует избегать приема цинка за два часа до или через четыре часа после приема антибиотиков, поскольку это может снизить их эффективность.