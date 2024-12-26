Косметолог рассказала, действительно ли массаж лица способен омолодить кожу

Массаж лица часто рекламируют, как действенный метод в омоложении кожи. Косметолог рассказала, действительно ли массаж способен улучшить состояние лица и какие есть недостатки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу косметолога и дерматолога Дарьи Тищенко.

Что стоит знать

По словам эксперта, массаж лица может улучшить внешний вид кожи, но не стоит ожидать, что он сделает вас похожими на голливудскую звезду.

Результат зависит от:

типа массажа

регулярности

генетики

ухода за кожей

К основным типам массажа относят:

лимфодренажный массаж - он стимулирует отток лимфы и помогает уменьшить отечность

антивозрастной массаж - направлен на выработку коллагена

гуашевый и роликовый массаж - улучшают кровообращение и уменьшают отечность

Преимущества и недостатки массажа лица

Косметолог отметила, что главные преимущества - это улучшение кровообращения и стимуляции выработки коллагена, а также борьба с отечностью.

Также массаж может способствовать лучшему усвоению уходовых средств. В то же время неправильная техника может привести к раздражению кожи и даже появлению синяков.

Важно помнить, что результаты от процедуры временные и требуют регулярности для достижения видимого эффекта.

Массаж для лица - это хороший способ ухода за кожей, но точно не панацея.