Косметолог рассказала, как правильно очищать лицо, и предостерегла от ошибок

В многообразии косметических средств немудрено запутаться даже уверенному пользователю. Поэтому важно читать не только название, но и понимать, что именно в составе продукта и кому конкретно он подойдет. Эмульсии, флюиды, серумы, лосьоны - все это может быть и кремом, и тоником, и сывороткой.
Косметолог Ольга Петрунина рассказала в Instagram, чем правильно очищать лицо, а что нужно сразу отправить на мусорку.
Чем очищать лицо?
Средством для умывания. Они бывают разных текстур и названий:
Все средства для очищения очищают кожу мягко, деликатно. Многие из них пенятся, некоторые нет. У профессиональной косметики концентрация активных компонентов оптимальна, потому расход для применения минимальный (горошина).
Какую текстуру выбрать?
Любое средство нужно подбирать не по текстуре, а по задаче. Очень важно учитывать не только тип, но и состояние кожи и еще миллион нюансов. Также к умывалке нужно очень правильно подобрать тоник, так как эта пара решает много задач одним махом.
Как правильно очистить лицо (фото: freepik.com)
Что нельзя использовать для очищения лица?
Умывалки умывалкам рознь. Неподходящая вам умывалка не только не решит проблемы вашей кожи, но и спровоцирует и усилит их. Высыпания, покраснения, черные точки, тусклый цвет лица и тд. - это все следствие неправильного умывания.
Важные нюансы:
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