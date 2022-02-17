Косметолог рассказала, как правильно очищать лицо, и предостерегла от ошибок

Чем очищать лицо?

Средством для умывания. Они бывают разных текстур и названий:

гель: (может сильно пениться, пениться слегка или не пениться вовсе, зависит от состава), подходит как правило жирной и комбинированной коже.

пенка: деликатное мягкое очищения в форме эмульсии, "распенивается" при контакте с водой.

пена, воздушный мусс для деликатного очищения любой кожи.

молочко: чаще всего предназначено для очищения сухой или чувствительной кожи.

пудра: в составе, как правило, энзимы, подходит не всем для ежедневного очищения.

паста: своеобразная форма очищения, встречается реже всего. Как правило, в составе глина, предназначен для жирной и проблемной кожи.



Все средства для очищения очищают кожу мягко, деликатно. Многие из них пенятся, некоторые нет. У профессиональной косметики концентрация активных компонентов оптимальна, потому расход для применения минимальный (горошина).



Какую текстуру выбрать?

Любое средство нужно подбирать не по текстуре, а по задаче. Очень важно учитывать не только тип, но и состояние кожи и еще миллион нюансов. Также к умывалке нужно очень правильно подобрать тоник, так как эта пара решает много задач одним махом.

Как правильно очистить лицо (фото: freepik.com)

Что нельзя использовать для очищения лица?

мыло

мицеллярная вода

гидрофильное масло

спонжи и щеточки

пилинг

просто вода

также умывалками не являются антисептики (миромистин, перекись и пр).

Умывалки умывалкам рознь. Неподходящая вам умывалка не только не решит проблемы вашей кожи, но и спровоцирует и усилит их. Высыпания, покраснения, черные точки, тусклый цвет лица и тд. - это все следствие неправильного умывания.

Важные нюансы: