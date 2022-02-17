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Косметолог рассказала, как правильно очищать лицо, и предостерегла от ошибок

Автор: Марина Настевич

В многообразии косметических средств немудрено запутаться даже уверенному пользователю. Поэтому важно читать не только название, но и понимать, что именно в составе продукта и кому конкретно он подойдет. Эмульсии, флюиды, серумы, лосьоны - все это может быть и кремом, и тоником, и сывороткой.

Косметолог Ольга Петрунина рассказала в Instagram, чем правильно очищать лицо, а что нужно сразу отправить на мусорку.

Чем очищать лицо?

Средством для умывания. Они бывают разных текстур и названий:

  • гель: (может сильно пениться, пениться слегка или не пениться вовсе, зависит от состава), подходит как правило жирной и комбинированной коже.
  • пенка: деликатное мягкое очищения в форме эмульсии, "распенивается" при контакте с водой.
  • пена, воздушный мусс для деликатного очищения любой кожи.
  • молочко: чаще всего предназначено для очищения сухой или чувствительной кожи.
  • пудра: в составе, как правило, энзимы, подходит не всем для ежедневного очищения.
  • паста: своеобразная форма очищения, встречается реже всего. Как правило, в составе глина, предназначен для жирной и проблемной кожи.


Все средства для очищения очищают кожу мягко, деликатно. Многие из них пенятся, некоторые нет. У профессиональной косметики концентрация активных компонентов оптимальна, потому расход для применения минимальный (горошина).

Какую текстуру выбрать?

Любое средство нужно подбирать не по текстуре, а по задаче. Очень важно учитывать не только тип, но и состояние кожи и еще миллион нюансов. Также к умывалке нужно очень правильно подобрать тоник, так как эта пара решает много задач одним махом.

Как правильно очистить лицо (фото: freepik.com)

Что нельзя использовать для очищения лица?

  • мыло
  • мицеллярная вода
  • гидрофильное масло
  • спонжи и щеточки
  • пилинг
  • просто вода
  • также умывалками не являются антисептики (миромистин, перекись и пр).

Умывалки умывалкам рознь. Неподходящая вам умывалка не только не решит проблемы вашей кожи, но и спровоцирует и усилит их. Высыпания, покраснения, черные точки, тусклый цвет лица и тд. - это все следствие неправильного умывания.

Важные нюансы:

  • Умывалка должна подходить вам
  • Умывалка должна дружить с вашим тоником
  • У умывалки должен быть адекватный состав (SLS и SLES на первых позициях - это агрессивные средства, их можно использовать не всем и не чаще 1-2 раз в неделю).

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