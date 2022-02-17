Косметолог розповіла, як правильно очищати обличчя, і застерегла від помилок

У різноманітті косметичних засобів не дивно заплутатися навіть впевненому користувачеві. Тому важливо читати не тільки назву, а й розуміти, що саме в складі продукту і кому конкретно він підійде. Емульсії, флюїди, серуми, лосьйони - все це може бути і кремом, і тоніком, і сироваткою.
Косметолог Ольга Петруніна розповіла в Instagram, чим правильно очищати обличчя, а що потрібно відразу відправити на смітник.
Чим очищати обличчя?
Засобом для вмивання. Вони бувають різних текстур і назв:
Всі засоби для очищення очищають шкіру м'яко, делікатно. Багато з них піняться, деякі ні. У професійної косметики концентрація активних компонентів оптимальна, тому витрата для застосування мінімальна (горошина).
Яку текстуру вибрати?
Будь-який засіб потрібно підбирати не за текстурою, а за завданням. Дуже важливо враховувати не тільки тип, але і стан шкіри і ще мільйон нюансів. Також до умивалки потрібно дуже правильно підібрати тонік, так як ця пара вирішує багато завдань одним махом.
Як правильно очистити обличчя (фото: freepik.com)
Що не можна використовувати для очищення обличчя?
Вмивалки бувають різними. Невідповідна вам вмивалка не тільки не вирішить проблеми вашої шкіри, але і спровокує і посилить їх. Висипання, почервоніння, чорні точки, тьмяний колір обличчя і тд. - це все наслідок неправильного вмивання.
Важливі нюанси:
Раніше косметолог поділилася корисними лайфхаками по домашньому догляду за шкірою.
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