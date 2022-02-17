Косметолог розповіла, як правильно очищати обличчя, і застерегла від помилок

Чим очищати обличчя?

Засобом для вмивання. Вони бувають різних текстур і назв:

гель: (може сильно пінитися, пінитися злегка або не пінитися зовсім, залежить від складу), підходить як правило жирній і комбінованій шкірі.

пінка: делікатне м'яке очищення у формі емульсії, "розпінюється" при контакті з водою.

піна, повітряний мус для делікатного очищення будь-якої шкіри.

молочко: найчастіше призначене для очищення сухої або чутливої шкіри.

пудра: у складі, як правило, ензими, підходить не всім для щоденного очищення.

паста: своєрідна форма очищення, зустрічається найрідше. Як правило, в складі глина, призначений для жирної і проблемної шкіри.



Всі засоби для очищення очищають шкіру м'яко, делікатно. Багато з них піняться, деякі ні. У професійної косметики концентрація активних компонентів оптимальна, тому витрата для застосування мінімальна (горошина).



Яку текстуру вибрати?

Будь-який засіб потрібно підбирати не за текстурою, а за завданням. Дуже важливо враховувати не тільки тип, але і стан шкіри і ще мільйон нюансів. Також до умивалки потрібно дуже правильно підібрати тонік, так як ця пара вирішує багато завдань одним махом.

Як правильно очистити обличчя (фото: freepik.com)

Що не можна використовувати для очищення обличчя?

мило

Міцелярна вода

гідрофільна олія

спонжі і щіточки

пілінг

просто вода

також умивалками не є антисептики (міромістин, перекис та ін).

Вмивалки бувають різними. Невідповідна вам вмивалка не тільки не вирішить проблеми вашої шкіри, але і спровокує і посилить їх. Висипання, почервоніння, чорні точки, тьмяний колір обличчя і тд. - це все наслідок неправильного вмивання.

Важливі нюанси: